Que E.U. y SCJN cumplan con entrega de recursos pendientes, pide AMLO

• Insiste que acudió a zonas afectadas por el huracán Otis

• Informó que para diciembre podría terminar la entrega de enseres domésticos y destaca acuerdo con empresarios para "Tianguis Turístico"

Una exigencia lanzó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial de la Federación para que cumpla con el compromiso hecho por la titular de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, a fin de que se liberen los 15 mil millones de pesos de fideicomisos para apoyar a damnificados de Acapulco tras el paso del huracán Otis,

Durante la mañanera el Primer Mandatario pidió evitar el doble discurso y la hipocresía.

"¿Qué están pensando? Porque no se puede esa jugarreta, es de mal gusto decir... el doble discurso, la doble moral, la hipocresía, vamos a devolver los 15 mil millones para Acapulco y por acá los jueces que son libres promueven amparos... Pues vamos a ver qué pasó, seguramente se han de haber enojado los del bloque conservador con ella (Norma Piña) y le han de haber dicho qué pasó si los fideicomisos no se tocan y ahora cómo vas a comprometer para ayudar a Acapulco, si no nos preguntaste, qué te crees, qué te mandas sola, vamos a esperarnos".

Mensaje que amplió en tono molesto, al diputado priísta Rubén Moreira que planteó que 40 mil millones de pesos destinados al pago del Fobaproa se designaran a Acapulco, López Obrador dijo que Moreira debió pedir la asignación, pero de 246 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos confiscó al ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal, en el gobierno de su hermano, Humberto Moreira.

"De que vinieron los funcionarios del gobierno de Estados Unidos a decirnos que nos iban a devolver ese dinero y todavía no ha caído, o sea 246 millones de dólares, eso hubiera estado mejor, que dijera, lo de Moreira, lo del tesorero de Moreira que se comprometió el gobierno de Estados Unidos a regresarlo, todavía no, bueno estoy seguro que le van a informar a Ken Salazar o le van a informar a Ken Salazar, que nos falta ese dinero, que no ha llegado, que van como seis meses pues me imagino que son trámites pero es mucho tiempo, ya hasta se parecen a la Suprema Corte de Justicia".

A voz alzada fue cuestionado sobre su visita a zonas rurales y reuniones próximas con los afectados por el fenómeno meteorológico, de inmediato enfatizó, que ya lo hizo.

"Ya fui, ya fui, empezaron a manejar de que no había ido, no tengo fijación por nadie eh pero sí hubo un conductor famoso que estuvo dale y dale, ya lo último que sacó es ahí va volando en un avión de la fuerza Aérea moderno, costosísimo, lujosísimo, me ayudó Ricardo Salinas diciendo, yo tengo uno mejor que ese, pero mucha desinformación, he estado cuatro veces en Acapulco ya he hablado con la gente y he estado en el medio rural y he estado donde están las afectaciones".

Respecto a la reconstrucción en Acapulco, destacó el compromiso de empresarios para impulsar el turismo con la apertura de tres mil habitaciones de hotel para la realización del "Tianguis turístico" en abril de 2024, aunque señaló que algunas cadenas tendrán disponibilidad en diciembre, lo que sí reconoció que hay atraso por parte de su gobierno es en la entrega de enseres domésticos.

"Es que estamos hablando de 250 mil refrigeradores, nos están ofreciendo 30 mil para dos meses perro nos dan seis meses hacia adelante y hasta un año para tener todos entonces ya tomamos una decisión... es que trato de actuar con transparencia pero ayer dije que estuve apunto de poner viene cañón e hicieron una interpretación sesgada, de mala fe... nada más decir en unos días m´s si me dan la oportunidad porque no quiero que se me vaya a cancelar un acuerdo y afecte a la gente y nos afecte a nosotros, a todos, es mucho muy probable que en diciembre tengamos todos".

Al rendir un informe sobre la situación en Acapulco y Coyuca de Benitez, la coordinadora del Sistema Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que avanza el abasto de agua potable teniendo un 65% en el suministro, en energía eléctrica destacó ya hay un 100 por ciento aunque aún se atienden detalles en hogares sobre todo para la conexión a internet. Ahora mencionó, se trabaja más en las labores de limpieza.

"El reporte que nos da la Fiscalía es de 48 personas fallecidas, 31 personas no localizadas, todos estamos abocados a la limpieza de las calles de Acapulco y de Acayuca, si bien es cierto ya se han restablecido los servicios de agua, alimentación ahorita ya todos cuentan en sus domicilios con una despensa, con una canasta básica, con agua, ahora lo que nos toca es entre todos limpiar la calle, se ha librado de basura que dejó Otis y además de otros productos orgánicos, 220 kilómetros de limpieza en calles y avenidas, se han retirado más de 18 mil toneladas de basura".

Detalló que aún mil 490 personas se encuentran en 12 refugios temporales, mientras 88 escuelas han sido visitadas para revisar daños y 2 mil 390 jóvenes fueron inscritos en el programa "Jóvenes construyendo el futuro" para labores de limpieza y colaboraciones con la Secretaría de Defensa y la de Marina.