Agradece AMLO aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación

* Diputados afines a Marcelo que votaron en contra son libres lo importante es que ya no hay moches: enfatizó

Contentísimo se dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la aprobación en lo particular, del Presupuesto de Egreso de la Federación, motivo por el que agradeció a diputados por la votación mayoritaria del proyecto,

Durante la mañanera afirmó que con esto se consolida la permanencia y aumento de programas sociales y la conclusión de obras de su administración.

“Se aprobó el presupuesto, estoy contentísimo, muy contento acaban hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo, es muy buena noticia, muy buena noticia porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Además todos los presupuestos del gobierno que encabezo, se han aprobado sin moches”.

Destacó que este es el último ejercicio presupuestario que le toca presentar a su gobierno.

“Estoy contentísimo porque es un presupuesto para todo el pueblo que va a significar entregarle a los adultos mayores como 400 mil millones de pesos, se vana aumentar las becas de educación básica como al doble, estoy contentísimo porque ya es el último presupuesto, puede ser que nos corresponda a nosotros enviarlo porque nos vamos a finales de septiembre pero ya quien esté de presidente o presidenta electa, y su equipo pues son los que van a presentar el próximo presupuesto”.

Con un “son libres” respondió al amago que legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional afines a Marcelo Ebrard hicieron de salirse de la bancada porque no pasó su reserva para destinar 15% de los excedentes petroleros a un fondo para Acapulco.

“Que son libres, son libres, a nadie se le obliga, lo importante es que se acabó y espero que para siempre lo de los moches, el decir si no me das esto no voto, era un desastre porque pulverizaban el presupuesto y siempre era para la llamada clase política y era el premio que le dejaba la oligarquía a la clase política que estaba a su servicio”.

Reprochó la propuesta del priísta Rubén Moreira, para que 40 mil millones de pesos destinados al pago del Fobaproa fueran reasignados para atender a Acapulco por el paso del huracán “Otis”. López Obrador consideró que el priísta quiere presumir con sombrero ajeno e incluso lo acusó de ramplón.

“De cómo pedía Moreira, eso porque salió publicado, que no se pagara el Fobaproa ósea cómo no vamos a pagar deudas, no vamos a pagar compromisos, y se va a venir una crisis financiera ¿eso es lo que quieren¡? Que se le ponga tache a México como país de riesgo, como país inseguro que no vengan las inversiones, y que no tengamos empleo y entonces sí haya fuga de capital y devaluación, si no somos iguales, además se necesita ser cara dura para pedir que no se paguen los intereses del Fobaproa cuando ellos aprobaron el Fobaproa”.

Sin dar nombres, el jefe del Ejecutivo Federal reconoció que se le acercaron para pedirle favores especiales para el proyecto presupuestal sin embargo enfatizó, ya no existen moches.