Se está avanzando a la normalidad en Acapulco: AMLO

Al anunciar la entrega de enseres domésticos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya se avanza para retornar a la normalidad en Acapulco tras el paso del huracán Otis.

Durante la mañanera y desde Palacio Nacional encabezó el anuncio del plan de seguridad en la región y afirmó que se acepta el desafío ante el paso de un fenómeno que a pesar de la agresividad no afectó tanto a la región.

"El día de hoy se inicia la entrega de los apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas, también ya se están reabriendo los centros comerciales, las gasolinerías, se está avanzando a la normalidad... el pueblo de México está bendito porque un huracán de esa categoría era para causar muchísimos más daños del que se causó, tenemos que salir adelante y aceptamos el desafío, el reto".

Al anunciar su tercer visita la tarde de este martes a Acapulco, insistió en señalar a sus opositores acusándolos de actuar por interés político y respondió a las críticas sobre su actuar y el de su gobierno, ante el paso de Otis.

"Han sostenido que no he ido a Acapulco y fui desde el primer día y recorrí todo y hable con la gente y me di cuenta de todos los daños, de lo que había que hacerse para llevar a cabo el plan de reconstrucción y luego regresé y voy de nuevo y estamos avanzando, lo que sucede es que ya no debería de decirlo pero como no dejan de mentir en los medios de manipulación, periódicos, estaciones de radio, en la televisión, tengo que decirle a la gente que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos polítiqueros, los de la mafia del poder, los conservadores que no se cansaron de robar, no tienen llenadera".

Insistió que se tendrán los recursos necesarios sin solicitar el apoyo a los diputados que recién aprobaron el presupuesto de egresos en lo general, tampoco dijo, se buscarán a bancos internacionales.

"No no hace falta es que no hay límite es que el presupuesto es del pueblo...

-El Banco Mundial ya anunció...

-Puede ser pero es que esos también anuncian y anuncian, son especialistas en emitir comunicados y nosotros lo que queremos es resolver lo antes posible las necesidades de la gente, no vamos a estar esperando a hacer trámite...

-Se están disparando los precios...

-Puede ser pero vamos a entregar tres millones de canastas con 24 productos".

Destacó que será este miércoles a las 10 de la mañana cuando se reúna con empresarios como Carlos Slim; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes y otros a fin de lograr reactivar la economía y permitir que en abril de 2024, sea posible realizar el Tianguis Turístico. En tanto el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval anunció que en Acapulco, Guerrero se desplegarán 9 mil 860 elementos de la Guardia Nacional en 38 compañías para garantizar la paz y seguridad, informó Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.

"Tendrá Guerrero 14 mil 620 elementos será el estado que mayor cantidad de Guardia Nacional va a tener... con este plan con el cubrimiento que haremos en estos 38 sectores para abarcar todo Acapulco se va a buscar estos objetivos, primero generar condiciones de seguridad para la población, crear condiciones para la reconstrucción y también colaborar en la reactivación de la economía local, del turismo nacional e internacional y las actividades laborales, de hecho estos tres objetivos ya se está participando con los diez mil elementos de la Guardia Nacional que ya se encuentran en Acapulco".

Explicó que la instrucción es instalar una compañía de la Guardia Nacional en lugares con más de mil viviendas y enfatizó que se necesitarán 38 predios por lo que se apoyarán de la iniciativa privada junto a dependencias para la construcción de cuarteles.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que la atención médica de primer nivel se encuentra al 80% en la entidad brindando hasta ahora 33 mil 507 consultas médicas y atendiendo principalmente cinco causas de mortalidad: infecciones respiratorias agudas, diabetes, hipertensión, enfermedades diarreicas y traumatismos.