"Que abogados analicen si es inconstitucional eliminar fideicomisos de PJF"

Como lamentable calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el anuncio de algunos legisladores de la oposición, sobre la posibilidad de interponer acciones de inconstitucionalidad en caso que se avale la eliminación de 13 fideicomisos al presupuesto del poder judicial.

Después que se diera a conocer que el frente opositor en el Senado de la República interpondrá todos los recursos legales a su alcance para defender al Poder Judicial mientras en la Cámara de Diputados, avanzó el proyecto para que 15 mil millones sean destinados a otras cosas, el Primer Mandatario llamó a los abogados juristas que analicen si es legal que jueces intervengan en una decisión de otro poder autónomo.

"Están ellos dispuestos a no respetarlo, por eso llamo, convoco a los abogados, a los constitucionalistas, quiero escuchar la opinión de los jurisconsultos, del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM, quiero escuchar la opinión de los de la Barra de Abogados, de los colegios de abogados, no ahora, no, cuando se consuma el agravio y la violación flagrante a la Constitución".

En la mañanera desde Palacio Nacional, insistió que no se afectará a la impartición de justicia de ninguna forma y advirtió la posibilidad que, al avalar una acción de inconstitucionalidad, el poder judicial rompa con el Congreso al invalidad un proyecto exclusivo de los legisladores.

"No hay ningún problema de eso, tienen presupuesto, no, no, no, no va a haber riesgo de nada, están mintiendo, lo que está en riesgo son los privilegios de arriba realmente es ofensivo para el pueblo... nada porque no hay, sería una ruptura al orden constitucional del poder judicial, desconocen por completo al poder legislativo".

López Obrador lamentó que haya quien defienda a quienes tienen privilegios y que no trabajan por el pueblo, aunque insistió que los trabajadores de dicho poder, tendrán garantía de manifestarse libremente.

"22 millones de trabajadores ganan en promedio 16 mil pesos mensuales y un ministro de la corte llega a reunir al mes 700 mil millones ¿ustedes creen que tiene vocación de servicio? No, a ese lo que le importa es lo material, lo que le interesa es el dinero, ese va a actuar siempre de manera individualista, egoísta, está bien, pueden ganar eso y más pero no en el servicio público, si quieren ganar ese dinero ahí están los despachos de abogados para defender a los potentados, no vivir del presupuesto y además sirviéndole a los potentados".

Reiteró, debe haber una reforma donde sea el pueblo quien elija a sus ministros, jueces y magistrados y enfatizó es pecado social buscar mantener privilegios de unos cuantos.

"Decir que es lamentable que estas cosas se estén expresando o manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social, cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones y privilegios, el presupuesto es dinero de todo el pueblo, no es dinero del gobierno y todos tenemos derecho a recibir beneficios del presupuesto".

El Jefe del Ejecutivo Federal insistió que muchos en el poder judicial no trabajan por toda la ciudadanía y recordó que en una ocasión un ministro guardó en una gaveta un expediente demostrando el papel que juegan dentro de la sociedad poniendo al servicios de los que se creían dueños de México.

Acusó que quienes están en contra de eliminar los fideicomisos del poder judicial, no querer la ampliación de becas para dos millones de niños o que ese dinero se distribuya en los estados de la república o de plano se haga una consulta para saber a qué destinar ese dinero.