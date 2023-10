Defiende Aguilar Morales pensiones complementarias de ministros de la SCJN

Los salarios de los integrantes del Poder Judicial de la Federación sobre todo los de los jueces, magistrados y ministros, no son un privilegio inventado sino una justa remuneración, refutó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar Morales.

"No estamos inventando los jueces y los magistrados y los ministros estas condiciones, las condiciones que se establecieron, por ejemplom en los fideicomisos para las pensiones complementarias de jueces y magistrados se hacen y se motivaron, me consta porque yo participé en ello, en estos principios que las remuneraciones y las condiciones de retiro sean adecuadas para que los jueces puedan sentirse independientes y tranquilos en su actividad. No es un privilegio no es una cuestión de tener cosas adicionales es un principio que se está cumpliendo con ello", apuntó Aguilar Morales.

Al participar en la inauguración del Congreso Internacional 2023 "Los Retos de la Judicatura" en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en representación de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández quien estaba anunciada pero no asistió, el ministro Aguilar Morales hizo una férrea defensa del Poder Judicial Federal al contestar las críticas del presidentre Andrés Manuel López Obrador acerca de que algunos de los fideicomisos que tienen son para beneficio de las y los ministros de la Corte

"Y entre paréntesis ya que estamos aquí en la facultad de derecho y en este ambiente de libertad, les comento es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el poder judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministro de la suprema corte todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda, y mucho menos un privilegio para los ministros de la suprema corte", aseguró Aguilar Morales.

En la llamada "casa de la libertad y del conocimiento jurídico" Aguilar Morales agregó que todas estas remuneraciones están consagradas en la Carta Magna de nuestra nación que es la verdadera voz del pueblo y a la que todos, debemos obedecer.

"La constitución es realmente nuestra guía, no los intereses particulares o momentáneos de la política o de ciertos grupos sociales, lo que nos interesa es cumplir y hacer cumplir la Constitución, así es nuestra protesta cuando aceptamos el cargo y precisamente la Constitución es la verdadera voz del pueblo de México esa es a la que debemos obedecer a la Constitución", sentenció.

En entrevista al término de la ceremonia, Aguilar Morales afirmó que es posible que la decisión de los diputados sobre los fideicomisos sea impugnada mediante acciones de inconstitucionalidad, las cuales sería revisadas por la propia SCJN.

En la ceremonia también estuvo el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón quien, sin referirse concretamente al tema de los fideicomisos, habló de la necesidad de defender la autonomía del PJF.

Señaló que juzgados y tribunales deben ser abiertos a la ciudadanía, para ganarse su legitimidad.

"La justicia que se imparte desde el TEPJF tiene como misión brindar estabilidad, contribuir a la certeza y especialmente a la paz social".

"Nuestras sentencias, se espera estén razonadas con el poder del Derecho y no con las razones del poder", concluyó.