Subsidio eléctrico se mantendrá hasta octubre: AMLO

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, anunció que el convenio para el subsidio en el pago del servicio de electricidad en las entidades donde se dan altas temperaturas establece que éste se mantendrá hasta octubre; y recalcó que "se va a buscar la forma que se establezca legalmente".

Al inicio de su tradicional y diaria conferencia matutina desde Palacio Nacional, este jueves el Primer Mandatario aseveró que no hay ningún problema grave por el suministro de energía eléctrica en el país, y que los dos apagones reportados en Sonora no afectaron a muchas personas y se resolvieron de inmediato. Asimismo, garantizó que seguirá sin incremento el precio por el servicio.

Al dar respuesta a una pregunta planteada el miércoles sobre la situación de esa energía en Hermosillo, López Obrador indicó que este jueves, a las 10 de la mañana, personal de la Comisión Federal de Electricidad ofrecerá una conferencia de prensa para aclarar y dar detalles del servicio no sólo en ese estado del norte, sino en diferentes puntos del país.

"Se mantiene el subsidio, lo adelanto, y es hasta octubre. Te acuerdas que mencionabas de si se ampliaba hasta octubre, es hasta octubre. Es mayo-octubre. Y se va a buscar la forma que se establezca legalmente, aun cuando año con año se incluye en la ley de ingresos que se aprueba en el Congreso de la Unión. Hay un acuerdo que se tiene con el gobernador (Alfonso) Durazo de este tema".

López Obrador apuntó que los subsidios no sólo se dan en el caso de Sonora, sino en otras entidades que en esta época del año presentan altas temperaturas -por lo que el gasto en luz sube debido al uso de equipo para mitigar el calor—, por lo que dijo que la rueda de prensa que se realizará en unas horas tiene por objeto "que conozcan cómo se fijan las tarifas y cómo hemos cumplido en no aumentar los precios de la luz, para que no haya desinformación interesada, politiquera".

Ante las denuncias de apagones en Sonora expuestas ayer en la mañanera, el jefe del Ejecutivo aclaró que fueron dos:

"Uno por un acto de vandalismo, que se corrigió en menos de 24 horas, que afectó a muy poquita gente; y el otro una falla en un transformador, que también se atendió pronto. Nos dicen los técnicos que se trató de una afectación de 100 o 200 casas, y se resolvió muy pronto, que no hay ningún problema grave para que no se tenga el abasto de energía eléctrica, ni en Sonora ni en ninguna parte del país, eso sí categórico lo sostengo", puntualizó el jefe del Ejecutivo Federal.