"Enviada iniciativa de reforma eléctrica al Congreso… se fortalece a CFE"

Anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que la noche de este jueves envió a la Cámara de Diputados la Iniciativa de reforma eléctrica que prevé entre otros puntos la desaparición de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y la Reguladora de Energía, así como la eliminación de las subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional señaló que lo fundamental es garantizar la seguridad energética a un mejor costo.

"El propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación como es nuestro compromiso, que no suceda lo de antes que aumentaba y aumentaba el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, del gas, tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular y esto significa el fortalecer a empresas públicas".

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández explicó que dicha iniciativa busca que la CFE se encargue de producir y despachar el 56% de la energía que se genera en el país, dejando al sector privado participar en el mercado con un 46%.

"Se garantiza que cuando menos la Comisión Federal de Electricidad será la encargada de producir y despachar el 56% de la energía que se genera en el país pudiendo el sector privado participar hasta en un 46%, cómo se fortalece además la Comisión Federal de Electricidad, desaparecen los contratos que se llamaban o se conocen como autoabastecimiento, también desaparecen dos organismos que habían sido creados para acotar las funciones de la CFE y beneficiar a los productores privados como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de la Energía".

Destacó que para ello se reformarán los artículos constitucionales 25 27 y 28 así como algunos transitorios. Mientras tanto el presidente López Obrador agregó que la iniciativa de ley además propone que los minerales considerados estratégicos, como el litio, no sean concesionados.

"En esa misma iniciativa se establece que para la explotación de Litio sólo va a poder hacerlo la nación, es decir el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria de nuestro territorio es de los mexicanos".

Informó que actualmente hay ocho concesiones para la extracción del litio que se dieron con anterioridad y mencionó que podrán continuar operando siempre y cuando hayan comenzado la explotación y exploración.

Con esto agregó el Jefe del Ejecutivo Federal se está procurando resarcir el daño que provocó la reforma energética y subrayó que "no significa nacionalizar, ni estatizar, sino darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad" generando una verdadera competencia en el mercado eléctrico que no había.