El pasado 18 de agosto de 2023 la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó a la población sobre el retiro voluntario que la empresa estadounidense Real Kosher Ice Cream realizó debido a la detección de la bacteria Listeria monocytogenes en algunos de sus productos distribuidos en México.

¿Qué sabores de helados están contaminados?

Según la información proporcionada por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) los sabores de los productos involucrados comprenden la marca comercial de Soft Serve On The Go:

Vainilla Chocolate (Vanilla Chocolate).

Mantequilla de maní (Razzle n´Dazzle Peanut Butter).

Caramelo (Caramel Vanilla).

Vainilla Chocolate (Vainilla Chocolate).

Sorbete de Fresa Mango (Strawberry Mango Sorbet).

Mantequilla de maní natural y ligera (Lite Natural Peanut Butter).

¿Qué es la Listeria monocytogenes?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la Listeria monocytogenes es una infección causada por el consumo de alimentos contaminados que puede causar graves consecuencias si se contrae. Además, este tipo de bacteria puede sobrevivir y multiplicarse en bajas temperaturas es por ello que puede encontrarse en alimentos congelados.

¿Cómo saber si enfermé por Listeriosis?

Según la OMS la enfermedad se manifiesta en dos tipos:

Listeria no invasiva

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Diarrea.

Fiebre.

Listeria invasiva

Este tipo de listeria contempla una tasa de mortalidad del 20 al 30%, por lo que resulta más peligrosa contraerla.

Dolor de cabeza.

Rigidez de cuello.

Fiebre.

Confusión.

Pérdidas del equilibrio.

Convulsiones.

Síntomas parecidos a los de la influenza, como dolores musculares y fatiga.

Recomendaciones que emitió la Cofepris

La Cofepris recomendó no comprar, ni consumir productos de la marca mencionada, ya que pueden generar un riesgo a la salud. En caso de contar con el producto desde ser desechado o destruirlo, imposibilitando su consumo.

En caso de identificar los productos señalados no adquirirlos, si se cuenta con la información sobre su posible comercialización realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Si se percibe algún síntoma o indicio de enfermedad por el consumo de los productos consulte a su profesional de la salud.