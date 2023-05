Alerta Cofepris sobre el riesgo de usar y consumir Apitoxina

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió a la población en general sobre el uso de Apitoxina en productos de diferentes presentaciones, solución sublingual, inyectable, cremas y ungüentos.

La sustancia es usada para tratar diversas enfermedades, como inflamaciones de origen traumático, reumatismo, osteoartris, artritis reumatoide, neuralgia lumbar, esclerosis múltiple, radiculitis, arterioesclerosis de las extremidades, lupus y afecciones del sistema nerviosos.

“Hasta el momento, esta comisión no ha otorgado registro sanitario a ningún producto que contenga apitoxina entre sus ingredientes, por lo que no se tiene registro del contenido de las materias primas, ni de su proceso de fabricación, además, no se cuenta con estudios que avalen su calidad, seguridad y eficacia”, aseguró el organismo a través de un comunicado.