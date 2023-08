¡Levántense del escritorio y pónganse a buscar desaparecidos!

Colectivos y familiares de personas desaparecidas marcharon este día en Cuernavaca, para exigir a las autoridades que se levanten de su escritorio y hagan su trabajo de localizar a quienes han sido víctimas de algún delito y no se encuentran con su familia.

Como parte de las actividades del Día Internacional Contra la Desaparición Forzada, los familiares que buscan a sus seres queridos caminaron desde la zona norte de la capital hasta llegar al zócalo, en demanda de ser escuchados y atendidos.

"Es una fecha que no deberíamos conmemorar, no debería haber más víctimas, pero cada día me encuentro con qué hay más familiares que buscan a sus desaparecidos", expresó Tranquilina Hernández, madre buscadora y activista morelense.

Luis Alberto Beltrán (W Radio)

Los manifestantes mostraron las herramientas con las que día con día salen a distintas zonas a cavar, con la esperanza de encontrar los restos de sus desaparecidos.

"Aquí estamos, seguimos de pie, seguimos en lucha, esta vez decidimos traer nuestras herramientas que son con las que salimos cada semana a campo, a buscarles, porque nuestras autoridades hacen que buscan, pero no buscan, siempre están en el escritorio esperando respuesta de un oficio. Sentados en los escritorios no los van a encontrar, solo saliendo con palas, picos y varillas. Hoy esta marcha la decidimos hacer así porque las mamás de las familias que tenemos desaparecidos los esposos, las esposas, los hermanos somos los que salimos a campo".

La activista lamentó que el Estado sea omiso para localizar a quienes involuntariamente no regresan a casa y precisó que a pesar de ser ignorados continuarán su lucha.