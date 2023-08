Los tengo en “mi listita”, advierte AMLO a magistrados

El presiente Andrés Manuel López Obrador dijo que es normal que los aspirantes opositores hablen mal de su gobierno porque están en campaña.

Al ser cuestionado sobre el primer foro del Frente Amplio por México, dijo que no hablaría del tema para evitar ser sancionado por los magistrados del Poder Judicial.

En su conferencia mañanera, advirtió a los magistrados que ya "los tiene en su listita", luego de que lo señalaran de cometer violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez.

"Es normal, están en campaña, ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador y para qué me meto, no vaya a ser que los jueces. Ya me pusieron la lista negra los del Tribunal, yo también los tengo ahí en mi listita, les tengo ahí varias cuestiones de actitudes deshonestas a los magistrados del Tribunal Electoral".

El presidente, sin mencionarla por su nombre, criticó a Xóchitl Gálvez por querer replicar las experiencias exitosas del gobierno de Felipe Calderón.

"Una persona que aspira a ser presidente de México -no voy a hablar de género- del bloque conservador acaba de declarar que va a aplicar esta política (de Felipe Calderón). Nada más que como ya no puedo hablar, pero fíjense cómo no voy a hablar de esto, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando del sufrimiento de mucha gente", apuntó.

Finalmente, el Primer Mandatario pidió a las 'corcholatas' morenistas evitar acarrear a trabajadores del gobierno a sus asambleas o gastar recursos públicos.

Y es que al final de la matutina se denunció que algunas corcholatas llevan a los llamados siervos de la nación a sus actos.