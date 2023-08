Rencoroso, vengativo, antidemocrático, virulento, inepto, destructor y autoritario, es como los cuatro aspirantes a encabezar la candidatura del Frete opositor calificaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Enrique de la Madrid se presentaron al primer encuentro, ahí los cuatro hicieron un llamado al PRD para que no abandone el Frente Amplio por México.

La vida democrática del país requiere de la unidad de la sociedad y los partidos dijo Santiago Creel al insistir al sol azteca seguir con la oposición.

En este foro, tanto Enrique de la Madrid como Xóchitl Gálvez coincidieron en que los programas sociales no deben desaparecer pero se requiere de impulsar la economía para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Los ánimos se calentaron un poco, cuando Beatriz Paredes expresó que los ciudadanos deben votar con la razón y no con la emoción, los personajes carismáticos, dijo, le han salido muy caro a este país.

Xóchilt Gálvez le respondió a la priísta que si bien el carisma no lo es todo, en el país hay muchas mujeres carismáticas, inteligentes, como ella. Pero, Paredes Rangel aclaró que no se refería a Xóchitl Gálvez cuando habla de personas carismáticas.

Xóchitl Gálvez sobre el futuro de México dijo: “me imagino un país donde podamos reducir la brecha de desigualdad” con igualdad de oportunidades, “el échale ganas no es suficiente”. Necesitamos un país donde salgamos a la calle sin sentir miedo y “una policía nacional que no tenga miedo a combatir la delincuencia”.

Al hablar de los pesos y contrapesos en el país, Enrique de la Madrid destacó la importancia de avanzar en un gobierno de coalición, en donde haya un convenio que fije límites y se respete a los órganos autónomos.

En tanto, Santiago Creel Miranda dijo que los jóvenes merecen un México con pesos y contrapesos, así como libertad de expresión y de prensa.

Al final Beatriz Paredes expreso: yo no estoy obsesionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un accidente histórico por los errores que cometimos”, dijo la senadora Beatriz Paredes, del PRI.

Hizo un recuento de lo que ha superado ella y su partido: “mucho dijeron que mi salud era precaria, y que una fractura era un asunto que me incapacitaba para siempre; que por ser tlaxcalteca no podía participar en la política de México o que no podría dirigir la Confederación Nacional Campesina ni podría liderar a los machos mexicanos. Dijeron que el PRI no sabría asimilar la derrota en el 2000”, expuso.