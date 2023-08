Aprueba INE imponer medidas cautelares al presidente López Obrador

Los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE señalaron que debe haber cero tolerancia a todo tipo de violencia en contra de las mujeres y ordenaron el retiro o modificación de las conferencias matutinas del mandatario.

Este viernes la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad imponer medidas cautelares al presidente Andrés Manuel López Obrador por hechos que podrían constituir violencia política en razón de género en contra de la senadora panista Xóchitl Gálvez.

Con el fin de acatar la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros electorales que conforman dicha Comisión ordenaron el retiro o modificación de las conferencias matutinas del mandatario, así como las versiones estenográficas del 10, 11, 14 y 17 de julio que contengan las expresiones denunciadas...

La consejera electoral, Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncia del INE consideró que los tiempos cambian y se debe promover la tolerancia cero a cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.

"Yo no creo que en política, ni en ninguna otra materia, debamos de tener tolerancia ni siquiera la mínima a la violencia. No, creo que es un tiempo de cambio es un tiempo de cero tolerancia porque no se vale que el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres quede supeditado al patriarcado", dijo.

Los tres consejeros electorales que integran la Comisión avalaron también una tutela preventiva con el objetivo de que en lo sucesivo el presidente López Obrador se abstenga bajo cualquier modalidad o formato efectuar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político-electorales de la quejosa y de las mujeres, ya sea de forma positiva o negativa.

Zavala Pérez insistió en que las medidas cautelares son procedentes porque la democracia de México requiere, a través del lenguaje, eliminar los estereotipos que generan violencia.