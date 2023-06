Invalidar "Plan B" convierte a la Corte en máximo poder conservador: AMLO

Señalando a la Suprema Corte de justicia de la Nación de corregir la plana al poder legislativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó nuevamente fuertes criticas al poder judicial tras invalidar el segundo paquete del "Plan B" electoral.

De gira por Chiapas, el Primer Mandatario, enfatizó que la decisión los ministros es una muestra que el máximo tribunal se ha convertido en el refugio de los conservadores y los delincuentes de cuello blanco aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Como ya no pueden dominar en el ejecutivo, en el legislativo esa minoría está encumbrando al poder judicial convirtiéndolo en un supremo poder conservador, ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco, que tanto daño le han hecho al país, los que se han dedicado a saquear a México tienen ahora a estos empelados a sus servicios, a magistrados y a ministros y también a jueces, con honrosas excepciones".

El mandatario reiteró que no emitirá ningún decreto para imponer la reforma electoral o incluso para limpiar el interior del poder judicial pues dijo, de hacerlo, sería acusado por la oposición inmediatamente de dictador.

"Si yo emito un decreto o hago lo que en un momento llevó a la práctica Zedillo de desaparecer la Suprema Corte y renovarla con otros ministros despidiendo a los que estaban pagándoles muy bien por su retiro pues imagínense, pondrían el grito en el cielo porque así son de hipócritas los conservadores, su verdadera doctrina es la hipocresía, dirían, se trata de una dictadura, ya ven, teníamos razón, es una dictadura, no".

Al asegurar que su administración busca hacer realidad una auténtica democracia en el país insistió no es con decretos como se logrará por lo que reiteró que una vez concluido el proceso electoral de 2024 presentará una iniciativa de reforma judicial.

"Cómo remediar esta situación no es con decretos... qué es lo que hay que hacer voy a enviar una iniciativa de reforma a la constitución espero que para entonces en el poder legislativo haya una mayoría calificada que impulse la transformación, la purificación definitiva del gobierno".

Con ello insistió, se logrará que sea la población la que elija a los jueces, a magistrados y ministros como se hizo en la época del presidente Benito Juárez.

En la conferencia el jefe del Ejecutivo Federal fue cuestionado de la creación de lo que han llamado Mini INE donde se han reunido a ex consejeros electorales, ex magistrados y ex presidentes del INE entre otros, a lo que sólo calificó como un simulador del tiempo en que se hablaba de la democracia sin que se le diera un verdadero poder al pueblo.