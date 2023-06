Proyecto de Plan B en SCJN no va al fondo y se queda en la forma: AMLO

Como una clara muestra de invasión de poderes calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al proyecto de Javier Laynez Potisek que busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalide la segunda parte del "Plan B" electoral.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario aseguró que la discusión es una intromisión donde sólo se quiere corregir la plana al Congreso.

"Acerca de lo que va a resolver la Corte hoy de que va a desechar lo de la ley electoral, me estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo, se queda en la forma y además considero que es una invasión, una intromisión al poder legislativo, le van a corregir la plana al poder legislativo".

Refutó el argumento, del proyecto, en el sentido de que, la ley electoral no fue suficientemente discutida en el congreso, pues mencionó que fue la oposición la que se negó sistemáticamente a cualquier debate.

"Están argumentando de que la ley no se discutió en el Congreso, no se discutió lo suficiente cuando sí se discutió y además el bloque conservador en el Congreso, no quiso, ni siquiera participar en nada, pues por eso van a anular la ley electoral, claro que es un asunto de forma pero en la forma hay fondo".

Llamando al máximo tribunal como "el supremo poder conservador" insistió que lo que realmente quieren es seguir representando a la minoría conservadora de la población y que se sentían dueños de México.

El jefe del Ejecutivo Federal insistió que por ello enviará una iniciativa de reforma para que sea el pueblo el que elija a los integrantes del Poder Judicial, como en la actualidad ocurre con la elección del Presidente y a los legisladores.