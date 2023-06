Fox, inexacto sobre entrega de pensiones a adultos mayores... es caradura

Notablemente molesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó caradura al ex mandatario Vicente Fox, quien afirmó en un video que fue él quien inició los programas de pensiones a adultos mayores con el programa "70 y más".

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario señaló que ahora sus opositores pretenden colgarse de uno de sus principales logros al que se habían opuesto en un principio calificándolos de populismo.

"Ya lo he dicho pues, el presidente Fox no está exacto, eso que dice es mentira, es falso, cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad él se opuso, me acuerdo que llegó a decir que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar no darles pensión, nunca han estado a favor de la pensión de los adultos mayores".

En el Salón de Tesorería se puso un video donde se remarcaron las palabras del panista sobre el costo de brindar ese apoyo a dicho sector de la población, por lo que López Obrador insistió que la derecha se maneja con hipocresía.

"Fox: Proponer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra...

AMLO: ¿Más claro? Y ahora este caradura... es que así son, no olviden la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, como dicen una cosa dicen otra, no hay congruencia".

Calificándolos de cínicos insistió que ahora buscan aprovecharse del aceptamiento de su programa entre la población.

"Como es un programa muy aceptado, bien visto por la gente, estos oportunistas, conservadores, corruptos, cínicos, ya quieren decir fuimos nosotros pero imagínense Fox diciendo esto, pero me consta, me dejo de llamar Andrés Manuel si no es cierto que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista porque ahora resulta que ayudar a los adultos mayores no es populismo".

Ante el daño que dijo, dejaron gobiernos anteriores, informó que se busca enviar antes de que concluya su mandato una iniciativa de reforma a las pensiones del IMSS y el ISSSTE ya que suponen un problema financiero a mediano y largo plazo.

"Estamos haciendo un análisis para ver si podemos antes de terminar, enviar una iniciativa para atender el tema de las pensiones, que es algo que va a afectar sobre todo en mediano y largo plazo porque esta reforma es de 1997 y va a llevar tiempo, ya está empezando a sentirse, pero va a sentirse más hacia adelante y lo mismo con la reforma al ISSSTE".

Sin embargo el Jefe del Ejecutivo Federal no dio detalles sobre el proyecto que estaría enviando al Congreso de la Unión ni la fecha exacta para solicitar el trabajo de los legisladores al respecto.