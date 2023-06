No renunciaré a mi cargo: Claudia Sheinbaum

“Yo no voy a renunciar a mi cargo”, reiteró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. “Yo fui electa al cargo de jefa de Gobierno y en todo caso me voy a ir hasta que gane la encuesta y esa ya será una situación distinta”.

“Por el momento yo estoy dedicada a la ciudad y cuando puedo los fines de semana, a solicitud de invitaciones, pues viajo a algún estado a hablar de lo que hemos hecho en la ciudad”, afirmó.

Sobre el exhorto del INE para que las llamadas "corcholatas" dejen de hacer campaña previa al calendario electoral, Sheinbuam Pardo dijo que no ha sido notificada por su partido de esa restricción.

“Hasta ahora no es definitiva, inclusive no hemos sido notificados formalmente o por lo menos hasta ayer no habíamos sido notificados”.

Además, aseguró, que es una solicitud que el INE le hace al partido, que Morena les tiene que notificar y expresó que si es el caso cumplirán con lo que se les diga.