Tu michi, lomito o cualquier animalito de compañía pueden estar en peligro, por eso presta atención a estas recomendaciones que se emitieron tras la caída de ceniza del Popocatépetl.

Esta semana se registraron fuertes exhalaciones por parte de "Don Goyo", lo que ha cubierto, calles, autos y fachadas, de ceniza volcánica; no olvidemos que los animales de compañía están frecuentemente en contacto con el suelo, por lo que hay que tener cuidado y una mayor higiene. Algunas de las recomendaciones son:

Darles un espacio al interior de tu casa para que no estén en contacto con la ceniza volcánica.

Tomar paseos cortos, a su regreso limpiar bien sus patitas y pelaje.

No abusar de los baños porque podrían irritar su piel, se sugieren baños en seco.

Evitar que su agua o comida estén al exterior, para que no se contamine

Los signos más notorios con los que podrías saber si tu animal de compañía está siendo afectado por la ceniza volcánica son:

Ojos llorosos.

Piel irritada.

Secreción nasal.

Tos o estornudos constantes.

Si notas que tu mascota no se siente bien o alguno de los síntomas ya mencionados, no dudes en llevarlos al veterinario, para tener una exploración temprana y que no se agrave el padecimiento.

La ceniza de "Don Goyo" podría afectar la salud de tu peludito / CENAPRED

Recuerda que si lo necesitas, Locatel cuenta con una línea de animales de compañía donde puedes llamar para atención al 5556581111.

