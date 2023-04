Apoya Sheinbaum modificar la ley para reelección de Ernestina Godoy

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbam, expresó su beneplácito por las modificaciones legales que harán los diputados de Morena en el Congreso local, para que Ernestina Godoy pueda permanecer como Fiscal, sin mayores trámites, por otros cuatro años.

"Sería muy bueno" que la Fiscal repitiera porque ha demostrado "un gran trabajo en todos sentidos", dijo.

Y es que los legisladores de Morena planean hacer modificaciones la Ley Orgánica de la Fiscalía para que la reelección de Godoy se dé sin mayores trámites. Prácticamente solo se requeriría que la Fiscal expresará por escrito su deseo de permanecer en el cargo.

De acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México y el artículo 40 de la Ley. Orgánica, el nombramiento del o la Fiscal debe surgir de una terna que propone el Consejo Judicial Ciudadano y es el o la Jefa de Gobierno la que selecciona al titular del cargo.

Según han denunciado los panistas, no habría ninguna terna y la ratificación de Godoy se haría fast track .

En conferencia de prensa, Sheinbaum negó que las reformas a la Ley Orgánica que están impulsando los legisladores de Morena estén "hechas a modo".

"-No no, no", dijo.

Simplemente es equiparar el procedimiento a lo que sucede con la ratificación en otros organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad que "en el caso de qué haya ratificación, pues se simplifica el procedimiento".