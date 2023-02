Tramo elevado de L12 podría abrirse en partes

El gobierno de la Ciudad de México estudia la posibilidad de que el tramo elevado de la Línea 12 pueda abrirse por tramos, aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, aseguró que los trabajos de reforzamiento en el viaducto elevado de la llamada Línea Dorada se han acelerado debido a la “curva de aprendizaje” que tuvieron en un principio.

“Estamos evaluando en lo de la línea 12, todavía no podríamos decirlo, estamos evaluando si pudiera abrirse primero un tramo o no, todavía no está totalmente definido, lo que sí es que se están acelerando los trabajos, dada la curva de aprendizaje que ya se tuvo”, declaró.

Sheinbaum Pardo agregó que de los 260 claros en los que se trabaja, 33 ya están terminados y que el avance semanal es de entre 5 y 6 claros.

Puntualizó que ya hay 20 claros totalmente terminados y aseguró que los trabajos se concentran en la zona de Periférico para terminar totalmente una primera etapa.

El secretario de Obras, Jesús Esteva detalló: "en cuanto a supervisión de reforzamiento de la Línea 12 seguimos avanzando, traemos 90 frentes abiertos, ya tenemos 33 claros concluidos de los 260, está concluida la zona cero y está también nada más en instalaciones electromecánicas de claro espejo”.

En tanto, el secretario de Movilidad Andrés Lajous confirmó que el servicio emergente de Metrobús de Atlalilco a Tláhuac se reforzó luego de la reapertura del tramo subterráneo de la L12.

“Justamente previendo que la demanda en Atlalilco, que es donde se hace el trasbordo a Metrobús habría un incremento importante del cual, se incrementó el número de unidades. Hay 9 unidades adicionales que están en el circuito de Atlalilco a Tláhuac, frente a las que estaban operando antes de abrir el metro entre Mixcoac y Atlalilco”, comentó.