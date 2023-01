Lorenzo Córdova llama a ciudadanos a ampararse contra el Plan B electoral

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, llamo a los ciudadanos a seguir defendiendo al INE pero ahora ante las instancias judiciales.

“Este es el momento en el que las y los ciudadanos en lo individual o de manera colectiva pueden y creo deben, debemos, si queremos defender a la democracia presentar todos los recursos dentro de los cauces legales -porque sí la ley es la ley, no juguemos a que la ley que no me vengan con eso-“