Injerencismo o intervencionismo he ahí el dilema con el presidente Andrés Manuel López Obrador que, responde a los señalamientos de involucrarse con la vida política de Perú, mantiene sus críticas al actuar del gobierno de ese país, tras la destitución de Pedro Castillo.

Después que el primer ministro peruano, Alberto Otárola, pidió al primer mandatario mexicano, pare su intromisión en los asuntos internos del país, López Obrador evitó una respuesta directa y mantuvo los señalamientos al Gobierno de Perú por sacar a las calles a la policía y militares para reprimir a la población, y enfatizó que en ese país el conservadurismo sigue estando al frente del Congreso y los medios de comunicación.

“Es un asunto del Perú, sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú que como los conservadores de México y otros países son clasistas, racistas y muy corruptos porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México, son las élites”.

Al reiterar que en México ya se encuentra la familia de Pedro Castillo, enfatizó que a pesar que se le recuerda que hubo un golpe de Estado, no fue Castillo quien sacó a militares para callar las voces en contra del actuar del Congreso.

“Pues ojalá intervengan y resuelvan mediante el diálogo, con el método democrático, la mayoría de la gente del Perú no quiere al actual Congreso a menos que no tenga la información correcta pero las encuestas que he visto, ¿qué es lo que procede, lo que puede remediar la situación? Pues que se convoque a elecciones generales lo más pronto posible, que se elija un nuevo congreso, que se elija a un nuevo presidente, una nueva presidenta, que haya elecciones y que sea el pueblo el que decida como es la democracia, es muy doloroso que haya muertos, porque sacan a la policía, sacan al ejército”.

Tras recordar que a pesar de la tensión, la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kena visitó a la nombrada presidenta Dina Boluarte para reconocer su mandato, López Obrador anunció que en la próxima visita de su homólogo estadounidense Joe Biden, hablará de la necesidad de evitar injerencismo en este tipo de conflictos.

“El que no haya injerencismo, el que no sucedan cosas como la del Perú, porque estén involucrados o no los estadounidenses en Perú, hay sospechas porque no cuidan ni siquiera las formas, el primer mensaje después de la destitución del presidente Castillo, fue de la embajadora de Estados Unidos y luego cuando declaran estado de emergencia va la embajadora de Perú, a entrevistarse con la presidenta entonces ya no poner y quitar gobiernos de América Latina al antojo de nadie”.

Por cierto que externó un reclamo a Joe Biden porque al dar la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, lo hizo a nombre de América.

“Le dice al Presidente de Ucrania, bienvenido a América, ¿qué pasó presidente Biden? con todo respeto, América somos todos y suele pasar en Europa y otras partes, cuando se habla de América es Estados Unidos pero América es Perú, es Guatemala y es Belice y es México y yo no digo que se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito ¿cómo bienvenido a América? Vamos a empezar por cambiar eso”.

Y recomendando leer “El pez en el agua” de Mario Vargas Llosa, el jefe del Ejecutivo Federal mencionó que ya no hablará del tema Perú para evitar ser considerado persona non grata, como ocurrió con el ex embajador, Pablo Monroy.