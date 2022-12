Celebran diputados de Morena orden de aprehensión contra Von Roehrich

Diputados federales del partido Morena celebraron la orden de aprehensión contra del diputado local del PAN Christian Von Roehrich, presunto responsable de diversos delitos entre ellos asociación delictuosa y de integrar el llamado “cártel inmobiliario” que involucra a otros políticos la mayoría también panistas.

El legislador Manuel Robles Gómez, aseguró que las actividades ilícitas que hizo Christian Von Roehrich, son solo la punta del iceberg de la red de delincuentes de cuello blanco que conformaron el “cártel Inmobiliario”.

“Estamos hablando de un diputado que coordina el grupo parlamentario del PAN, fue alcalde la Benito Juárez, Von Roeherich es la punta del iceberg, pero tienen que ir a fondo porque ya saben dicen no se toca, no se toca, ya van a empezar con esa cantaleta. Pero todos van a ser tocados por la acción de la justicia es lo que pedimos a la Fiscalía para que no se repita el caso de Mauricio Toledo quien anda prófugo en Chile y que también es de ese grupito de delincuencia organizada, delincuencia de cuello blanco, que entendía que la política era sinónimo de impunidad”.

Sostuvo que en este combate a los corruptos la autoridad debe ir a fondo y contra todos, como el diputado federal panista Jorge Romero o el perredista Miguel Ángel Mancera a quien el PAN lo invitó a postularse como senador.

La corrupción del PAN en la Ciudad de México es evidente y con el #CartelInmobiliarioBJ demostraron su nula capacidad para gobernar, además de atentar en contra de la capital.



¡El pueblo exige justicia! #CartelInmobiliarioPAN



⏯️ DIP. @hamlet_almaguer pic.twitter.com/jFePojL108 — Tus Diputadas y Diputados Morena (@DiputadosMorena) December 9, 2022

A su vez, el también morenista Hamlet García exigió al diputado local del blanquiazul pedir licencia al Congreso de la Ciudad de México y enfrentar a la justicia.

“Lo justo sería que el diputado que ha sido sujeto a una orden de aprehensión se separe de su cargo y que el Congreso de la Ciudad de México llame a su suplente. Revisando la Constitución y la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México y la inasistencia injustificada a las sesiones es causal para que se pueda convocar al suplente, pero no creí que sea tan valiente como para aparecerse en el Congreso para cumplir sus funciones como legislador”.

Los diputados federales de Morena felicitaron a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum por su compromiso con la aplicación cabal de la ley y el combate a la corrupción sin distinción alguna.