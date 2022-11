Cuarta transformación… gobierno de humanismo mexicano: AMLO

Con ojos visiblemente cansados, labios resecos y a paso lento, llegó al Zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tras cinco horas de marcha desde el Ángel de la Independencia, para dar su mensaje con motivo de cuatro años de gobierno y donde definió como “humanismo mexicano” el distintivo de la Cuarta Transformación.

En punto de las tres de la tarde, tomó el micrófono del templete frente a la Catedral Metropolitana y entre gritos “no estás solo y es un honor estar con Obrador, e incluso relección”, enfatizó que mantiene firme su postura de no reelección y explicó el por qué de “humanismo mexicano”.

“Mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano… los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos, en lo político no aceptamos el derrotismo, en el terreno de la democracia consideramos básico actuar como el insigne presidente Francisco I. Madero que llamó al pueblo de México a tomar las armas contra la dictadura porfirista, según sus convicciones México estaba gobernado por una tiranía… de este criterio se desprende también nuestro fundamento de política económico pues sostenemos que progreso sin justicia es retroceso”.

Al enfatizar que a su movimiento lo respalda la gente, llamó a los jóvenes que quieran dedicarse a la política tenerle amor al pueblo.

“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada por eso ¿quién respalda la cuarta transformación? El pueblo por eso nunca, jamás vamos a traicionar al pueblo y algo básico y esencial, esto para los jóvenes, nada se logra sin amor al pueblo, quizá en otros tiempos se podía fingir, disimular”.

Por cierto que al inicio del mensaje de más de hora y media, López Obrador celebró que en la marcha hubiera gran presencia de jóvenes asegurando hay relevo generacional y es que señaló que en México se está erradicando la corrupción, el racismo y clasismo.

“Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación en todas sus expresiones, se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir, México hoy es santuario de las libertades, por ejemplo aquí sin ningún obstáculo hicieron su cumbre los más famosos personajes de la ultraderecha en el mundo, nunca más deseamos aplicar el artículo 33 de la Constitución y nunca queremos a nadie llamarle extranjero pernicioso”.

Frente a un zócalo casi lleno donde no faltaron las personas con cartulinas y playeras a favor de López Obrador, además de máscaras con su rostro, peluches y caricaturas, agradeció a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por apoyar la lectura y descartó que en el futuro busque una candidatura.

“Agradezco a Beatriz, mi compañera esposa por ayudarnos a promover la lectura y tras tareas educativas, artísticas y culturales y así como les dije de que somos maderistas y que no hay relección, Beatriz ni siquiera acepto con todo respeto lo digo, ser primera dama de modo que ella no va a participar ningún proceso electoral, ofrezco disculpas por decirlo”.

Desglosó los 110 logros en cuatro años; en seguridad mencionó los delitos del fuero federal bajaron 27.3%, en homicidios 10% y secuestro 68% en ese escenario enfatizó ya no hay complicidad entre gobierno y criminales como ocurrió en el pasado.

“Que nadie se confunda o se haga el que no sabe, en nuestro gobierno no hay funcionarios, lo tengo que decir aunque no es mi gusto, lo tengo que decir porque nuestros adversarios son muy hipócritas, muy falsarios, pero es importante, muy importante que se sepa, en nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora y ejecutora de torturas y masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie”.

Reiteró resultados sobre diversos programas sociales y se pronunció porque en 2023 el salario mínimo aumente un 20%, en política internacional pidió a Estados Unidos una política de respeto a los derechos de migrantes. Casi a la mitad de su discurso, las personas comenzaron a abandonar poco a poco la Plancha de la Constitución aunque muy temprano ente los primeros en llegar fueron las personas de la tercera edad.

“Isabel Díaz y vengo de Tulyehualco, Tláhuac, llegamos aquí a las 7 y no es la primera vez que vengo a esta marcha, antes de que fuera presidente estuvimos con él y estoy muy agradecida porque es el único Presidente que sí se ha preocupado por las personas de la tercera edad, esperemos que nos toque otro que sea también de izquierda porque ya lo han sentenciado los de la derecha, que cualquiera que quede de ellos, del PAN, del PRI, del PRD o MC nos la van a querer cobrar”.

Llegaron de diversos estados, algunos dijeron, con la clásica vaquita para el transporte.

“Federico Aparicio Estrada desde Villahermosa Tabasco, del estado de Tabasco, estamos aquí desde las 4 de la mañana, nos coordinamos todos, hicimos una coperacha entre todos para contratar un autobús, el autobús nos cobró 40 mil pesos y somos 40 gentes que agarramos de mil pesitos por cabecera y vamos a apoyar a nuestro Presidente de la República porque el Peje no se toca”.

De la mano de su esposa y como al llegar, el Jefe del Ejecutivo Federal recibió regalos, sobres y documentos con solicitudes, despidiéndose de empresarios y algunos gobernadores morenistas que no dejaron de pedirle la clásica selfie.