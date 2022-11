Era necesario un relevo: AMLO sobre renuncia de titular de Senasica

Confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador la salida de Francisco Javier Trujillo como director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), dependencia en la que llevaba 30 años al frente.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario no quiso especificar si se trató de una renuncia o un despido ya que dijo, fue algo que le anunció, Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

"Sí renunció ayer o antier, al cargo de Senasi ya llevaba muchos años ahí, 20, 30 años y ya era necesario un relevo. Todavía no se decide quién lo va a sustituir tiene que ser una gente con experiencia en la materia en todos lo que es sanidad de animal o vegetal, todo el cuidado de lo sanitario pero todavía no se define, quién va a estar... No sé cómo lo hizo el secretario de agricultura que fue el que me informó sobre la decisión".

La salida de Trujillo de Senasica se da en el contexto de las dudas y cuestionamientos por la decisión del gobierno mexicano de levantar las restricciones sanitarias a la importación de alimentos como parte del programa antiinflacionario.