Celebra sector empresarial y patronal Plan Antiinflacionario del gobierno

Como muy positivo calificaron empresarios e industriales del país, el plan para contener la Inflación, presentada por el gobierno federal y el que se consideró como un fruto de un diálogo, donde todos ponen, durante seis meses, pero aclarando que no como algo que pueda ser permanente.

Y es que de acuerdo al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Francisco Cervantes, el hecho que el sector privado, haya reunido a todas las marcas grandes y pequeñas, al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, para garantizar precios justos en 24 productos de la canasta básica, garantiza que llegará a todo lo largo y ancho del país.

"Un diálogo en donde todos ponen, el gobierno pone de su parte, ponen las empresas y esto acotado a seis meses porque no es un programa que pueda permanecer permanentemente pero es de celebrar... lo que se han instalado son mesas para ir revisando cómo van aumentando los precios, en todo caso ver si hay otra medida que se pueda en ese diálogo y de manera voluntaria lo que se pueda hacer, pero que se pueda extender en el tiempo, se decidirá en esas mesas como se ha decidido este programa".

Aseguró que a pesar de estos difíciles momentos para el mundo, hay mucho interés de la iniciativa privada en México. José Medina Mora, presiente del la Coparmex sostuvo que a pesar que el banco de México no participa en esta alianza, confío que siga haciendo su trabajo y manejando la política monetaria para evitar que se salga de control la inflación.

"Digamos que el banco de México por mandato constitucional, debe tener el control de la inflación, y el instrumento que tienen, es precisamente las tasas de referencia, y en ese sentido lo que esperamos es que el Banco de México, siga haciendo su trabajo, de tal manera que se pueda contener la inflación con esas tasas de referencia".

Agregó que estas acciones motivarán a que aumente la producción en el país, "porque cuando aumenta la producción de un producto, aumenta la oferta y con ello, bajan los precios".

Por su parte, el presiente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina, aseguró que este Plan antiinflacionario "calza muy bien al sector agrícola" que se ha visto más afectado y ahora requiere urgentemente aumentar su producción y oferta. El empresario azucarero aclaró que esta alianza con el gobierno no tiene nada que ver nada con los Pactos Económicos, que se firmaban antes entre todos los sectores productivos y las autoridades federales y pidió no olvidar que este Plan anticrisis no se originó por problemas internos, sino por la guerra entre Rusia y Ucrania; así como por los efectos de la pandemia.