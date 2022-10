Zedillo y Calderón son peleles y títeres: AMLO

El presidente López Obrador respondió a las críticas que desde un foro en España hicieron en su contra los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón que lo llamaron populista y que atenta contra la democracia en México.

El tabasqueño los calificó de ser peleles y títeres del conservadurismo. Dijo que si ayudar a los pobres es ser populista, que lo apunten en la lista.

Consideró lamentable el papel que juegan ahora los exmandatarios, hasta dan risa, por ejemplo Ernesto Zedillo es el responsable del Fobaproa cuyo rescate a los banqueros costó un billón de pesos y no 125 mil millones de pesos como había asegurado.

Lòpez Obrador sostuvo que ya se pagó un billón de pesos de puros intereses y seguimos debiendo más de un billón de pesos que fue el monto original.

Y el caso de Calderón también es muy lamentable, ¿hablar de democracia cuando se robó la Presidencia en el fraude del 2026? cuestionó López Obrador.

"La verdad, la verdad, me da risa lo que dicen Zedillo y Calderón en España, ternuritas. Si el señor Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deudas públicas, con el Fobaproa. Pero van ellos a acusarnos de que somos populistas, es lamentable el papel de pelele , de títere. ¿Calderón hablando de democracia? si se robaron la Presidencia y él lo sabe , hasta Fox lo reconoció".

Y ya encarrerado, retó al periodista Carlos Loret a comprobar el contenido de una columna en la que afirma que de acuerdo con el "testamento político" de Lòpez Obrador, se impulsará a su hijo Andrés para ser el presidente de México en el 2030, es decir que será el sucesor de Claudia Sheinbaum quien ganará las elecciones en el 2024.

Pidió al periodista que si no comprueba sus dichos que abandone el noble oficio del periodismo y que de ser cierta esa versión él renunciaría a la Presidencia de la República.

"Yo puedo dar a conocer mi testamento polìtico si él me acepta que si es mentira lo que dice, que se retire del periodismo y se dedique a hacer guiones para telenovelas, pues tiene talento para la imaginaciòn. Y si es cierto lo que él dice, yo renuncio a la Presidencia, no más que ,si no es cierto. Que se retire del noble oficio del periodismo para no seguir manchando, que nos lo mande a decir".

Lòpez Obrador volvió a la carga contra los periodistas, dijo que en México están vendidos o alquilados y al menos son como mil los columnistas que están al servicio del conservadurismo.