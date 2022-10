Diputados aprueban Ley Federal de Derechos en lo general y particular

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular sin modificación alguna la Ley Federal de Derechos. La mayoría morenista autorizó, sin cambiarle ni una sola coma, la propuesta de la Secretaría de Hacienda con 268 votos a favor de los legisladores oficiales y aliados, 214 en contra de los diputados del PAN, PRI, PRD y MC y una abstención de una legisladora de Morena.

Tras una larga sesión se actualizaron los cobros por la prestación de los servicios consulares, migratorios, aduanales, aeroportuarios, ferroviarios, mineros y en materia del espectro radioeléctrico, entre otros.

La oposición acusó que sólo se busca recaudar más recursos económicos para financiarlas obras faraónicas del Gobierno Federal. El diputado de MC, Salvador caro mostró una pancarta que decía que solo se cobran impuestos a los contribuyentes cautivos y pequeños empresarios, pero no a los potentados que siguen sin pagar impuestos.

Por ejemplo, la panista Patricia Terrazas advirtió que la Ley Federal de Derechos para 2023 encarece insumos esenciales en materia del espectro radioeléctrico, derechos mineros, derechos por conectividad y la operación móvil, entre otros.

“Solo repiten líneas que dicen que no hay nuevos impuestos; el aumento se disfraza de actualización, pues si no fuera así, cómo explicamos que los ingresos derivados de la Ley de Derechos son 21 por ciento de aumento respecto al año anterior y la inflación de 9 por ciento. Si no son, aumentos entonces díganme como le llamamos”.

A su vez el diputado del PRD, Marcelino Castañeda, criticó que los legisladores de Morena no saben ni lo que están votando, porque no han leído toda la Ley Federal de Derechos en su afán de aprobar con tanta prisa el paquete económico.

No obstante, hay algunas reducciones en tarifas y servicios, por ejemplo, quienes deseen obtener un testamento público en una oficina consular en el extranjero pagarán solo 50 por ciento de la tarifa, es decir, 3 mil 302 pesos.

En servicios consulares se establece el pago del derecho de las visas que sean solicitadas a través de medios electrónicos por 174.62 pesos. La exención en la expedición de visas ordinarias en casos que encuadren en causas humanitarias o cuando el solicitante tenga algún familiar en México que haya sido víctima de desaparición forzada.

La morenista Ana Ayala justificó la actualización de algunos servicios y la exención de otros.

“No se pagarán derechos cuando se trata de comunidades indígenas y afromexicanas que hagan valer derechos de propiedad colectiva sobre su patrimonio cultural, tratándose sobre la construcción y explotación de aeródromos comunitarios, o pro servicios de explotación de producciones en materia de monumentos y zonas históricas y artísticas entre otros”.

En el caso de la SEP, se establece que por el registro de título de técnico o profesional y la expedición de la cédula profesional, se pagará el 30 por ciento de los derechos.

Asimismo, la Ley Federal de Derechos elimina la exención del pago de 3 mil 557 pesos a los extranjeros para realizar actividades remuneradas en el país, así como al residente temporal y al estudiante residente temporal.

Todas las propuestas de modificación de la oposición fueron rechazadas incluida una reserva de la diputada morenista Ana Ayala, para hacer ajustes en la asignación de los recursos a la cancillería para que pase de 30 a 40 por ciento el dinero que se obtenga por la expedición de pasaportes y destinar ese porcentaje a mejorar las condiciones físicas de las más de 40 oficinas de emisión de pasaportes.