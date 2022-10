Albañil y Joven Fitness compiten para medir sus fuerzas en VIDEO de TikTok

Un video en TikTok le ha dado la vuelta a las redes sociales al mostrar una competencia de fuerzas entre un albañil y un chico fitness.

En el reto que realizó el usuario de TikTok "luisitotime2.0" puso a un albañil y a un joven fitness a hacer diferentes pruebas para medir sus niveles de fuerza.

El chico fitness con cuerpo definido y abdomen marcado tras asistir 8 años al gimnasio, fue nombrado por el tiktoker como "la persona más mamada de Sinaloa".

Mientras que al otro participante lo presenta como "su compa, un albañil promedio", quien no cuenta con las características físicas de su contrincante.

La primera prueba se realizó en una maquina que mide la fuerza al golpear un saco. Ambos participantes dieron su mejor golpe y el puntaje mayor se lo llevó el albañil con casi el doble del número del chico fitness, a quien no le quedó más que decir que la maquina tenía "truco".

La segunda prueba constó de carga costales de cemento de 50 kg sobre el hombro, como lo hacen los albañiles. El chico apasionado del ejercicio aseguró que no sería problema ya que carga 200 kg en el gimnasio. Sin embargo, no pasó la prueba, pues cuando le colocaron el segundo costal, el peso le ganó y se fue para atrás. Mientras que para el albañil no representó ningún problema, mostrando muy orgulloso su abdomen abultado.

La tercera y última prueba ahora fue en el terreno del joven fitness y el reto consistió en hacer pesas con las piernas, cargando 250 kg. En esta prueba el albañil tuvo que recibir ayuda porque no aguantó el peso de la prensa. Y en esta ocasión el chico marcado ganó la prueba.

Al final el creador del video invitó al público a tomar la decisión para definir al ganador: "Si el del Gym o el albañil".

En los comentarios de leen opiniones como: "Al final todo se trata de técnica y práctica, por eso ninguno de los dos pudo en el territorio del otro", "eso es la gran diferencia de entrenar físico y entrenar fuerza", entre otros.