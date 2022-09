Reconoce AMLO enfermedades reveladas por hackeo a Sedena

No hay nada que no deba saberse, fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer el hackeo del que fue objeto la Secretaría de la Defensa Nacional y con el que se revelaron correos electrónicos y comunicaciones como cartas desde 2016 hasta septiembre de 2022, donde se habla de la salud del Primer Mandatario.

Durante la mañanera, minimizó el hecho al que calificó de sensacionalista enfatizando que Guacamaya, el grupo responsable ha actuado en otros países.

“Es cierto, hubo un ataque cibernético al robo de información mediante estos mecanismos modernos, extraen archivos, pues es gente muy especializada no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este campo, de la cibernética… Tengo entendido que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países creo que en Colombia y Chile por eso pienso que es algo extranjero”.

Señaló que el conductor de W Radio, Carlos Loret de Mola, quien dio a conocer la información a través de la plataforma Latinus, fue utilizado con intereses del exterior.

Respecto a su salud aseguró no es nada nuevo que padece del corazón, hipertensión, por lo que tras poner la canción “No me quiso el ejército” de Chico Ché, indicó que toma un coctel de pastillas cada noche.

“Sí son cierto, sí yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos, solamente hay una cosa que no tengo que dice la canción, que es el alcohol, pero lo demás sí y otros males, todos los que se mencionan ahí, que tiroides, pues sí, hipertensión, son varios…

-Que no aceptó patillas para la gota…

-Ah si no, pero me vencieron los médicos, no crean, presionan y uno se defiende, pero terminé con un coctel que tomo por las noches”.

Negó que sea necesario reforzar la seguridad que evite otro robo de la información de la Sedena, pues insistió, todo puede saberse y en materia de seguridad nacional, el gobierno es transparente.

“Nada porque si se actúa con transparencia que es la regla de oro de la democracia si no se miente, si se habla con la verdad, pues qué problema puede uno tener, no, eso es un asunto de politiquería, están mal nuestros adversarios pensando que eso nos va a dañar, no, la gente hasta rechaza eso pues”.

Afirmó que no ha considerado en ningún momento que su cargo ponga en riesgo su vida y mencionó que el grado de sus opositores ha sido alto incluso con especialistas que en algún momento han planteado tratamientos que lo llevarían “al cielo”.

“No, no, no, no pienso en eso, me siento bien y pues cuento con el apoyo de la gente, muy buenas vibras, hay quienes piensan distintos, yo respeto, me enfermé creo que con lo del infarto, un médico me recomendó que me dieran una sobredosis de medicamentos para que yo me fuera al cielo, así como lo estás escuchando, además un representante de una asociación médico y como dos o tres casos así pero no hay que desearle mal a nadie”.

Insistió que, las revelaciones por el hackeo, no tienen nada de nuevo y sólo buscan un efecto tremendista en contra de su gobierno por lo que no cambiará su ritmo de vida y trabajo pues ello dijo, sólo ocurrirá cuando se retire a su casa de Palenque una vez que deje de ser el presidente de la República y pueda vivir a nivel del mar.

De acuerdo a lo revelado el gobierno federal evitó dar a conocer cuentas de hospitalizaciones de emergencia y tratamientos médicos del presidente para padecimientos como hipotiroidismo, gota y angina inestable de riesgo alto. Detalló que el 2 de enero de este año la Sedena tuvo que enviar a una ambulancia a Palenque, Chiapas, en donde se encuentra el rancho de López Obrador, para presuntamente trasladarlo al hospital Central Militar de la Ciudad a lo que aclaró, ello no fue necesario y sólo se le recomendó realizarse el cateterismo que le hicieron días después que se recuperó de Covid-19.