AMLO analiza la inflación con empresarios

Aunque presumió que en su administración el salario mínimo alcanza para adquirir más cantidad de productos de la canasta básica que en periodos anteriores, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su principal preocupación son los constantes incrementos en el precio de la tortilla que ha alcanzado alrededor de 30 pesos en algunas partes del país.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario indicó que en un acercamiento con empresarios el pasado martes, al hablar de la situación en México, les expresó la necesidad de "aplicarse" para enfrentar la inflación.

"Ahí vamos avanzando y eso yo lo expresé tenemos que aplicarnos más para enfrentar la inflación, si me preguntan cuál es ahora mi preocupación principal es el aumento en el precio de la tortilla, ayer tuve una reunión para eso, vamos a reforzar el plan anti inflacionario, en eso andamos más que en otras cosas porque eso afecta a la gente y es lo que más me preocupa y ocupa, siempre estoy pensando en la situación económica y social de la gente".

López Obrador indicó que por ello buscará a las dos empresas que tienen el 90% de la distribución de harina de maíz Maseca y Minsa, para llegar a un acuerdo a fin de evitar un incremento desbocado de este producto de consumo básico para toda la población.

"Los alimentos básicos no está muy diversificado entonces podemos hablar con ellos en el caso del maíz, en efecto son dos los que tienen el 90% del mercado de la tortilla, de la harina de maíz, pero de eso depende la tortilla entonces vamos a hablar con los dueños para mostrarles el comportamiento de los precios".

Al insistir que le interesa más la situación económica y social de los mexicanos que la política, el jefe del Ejecutivo Federal comentó que entre las acciones para evita que afecte más el incremento de la inflación, es detener la escalada de precios en productos como el atún, el huevo, el pollo entre otros tipos de proteína.

"No queremos que se vaya a las nubes, además hay producción y también hablar con ellos porque no queremos abrir el mercado en el caso del pollo, la carne en fin hay que ver todo esto, ya estamos atendiendo este tema con el propósito de controlar la inflación que no se nos vaya más allá de lo normal, que es un fenómeno mundial pero que nosotros hemos logrado controlar".

Y es que reiteró que gracias a acciones como los subsidios a los combustibles se ha logrado que la inflación no llegue a niveles de hasta el 14%.