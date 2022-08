Rechaza Delfina Gómez que nuevo plan de estudios sea una ocurrencia

La Secretaria saliente de Educación Pública Delfina Gómez Álvarez, defendió a ultranza el nuevo plan de estudios presentado hace unos días, del cual rechazó que haya sido una ocurrencia“.

Al inicio del diario diálogo circular matutino como el mismo Presidente le llama en Palacio Nacional, y en el marco del inicio del Ciclo Escolar 2022-2023, Gómez Álvarez apuntó este nuevo plan de estudios es fruto de todo un trabajo coordinado entre Gobierno, expertos e incluso los niños.

“Hace unos días presentamos el plan de educación básica, que no es de una ocurrencia, como en algunos medios he escuchado o he leído es producto de un trabajo gracias no solamente a maestros frente a grupo, sino a expertos, autoridades educativas, secretarios de los Gobiernos estatales, a nuestros niños, diferentes Secretarías que integran el Gabinete presidencial. Hago un reconocimiento a quienes hicieron posible la propuesta de lo que es el plan”, refutó la todavía titular de la SEP.

La titular de la SEP dejó en claro que el nuevo plan de estudios estará en programa piloto en el próximo año y que está abierto a comentarios y observaciones.

Y es que la SEP presentó el pasado martes 16 de agosto el Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, que inicia su implementación con una prueba piloto en al menos 30 escuelas por entidad federativa durante el ciclo escolar 2022-2023.

La titular de Educación Pública, Delfina Gómez, reafirmó que el rediseño curricular promueve la “formación integral y humanista” desde la educación inicial hasta la superior, “y garantiza la enseñanza de excelencia con base en los principios de inclusión, pluralidad y colaboración”.

La prueba piloto del plan de estudios para la educación Preescolar, Primaria y Secundaria iniciará el próximo mes de octubre en 960 escuelas públicas de todo el país, es decir, un promedio de 30 planteles educativos por entidad federativa.

Aunque organizaciones de padres de familia apoyados en la opinión de expertos han detallado que en este nuevo plan “hay una carga ideológica fuerte en este documento sobre lo que se quiere hacer y no se quiere replicar del pasado”, además de que no está pensado para formar a niños y jóvenes de forma integral y han advertido que recurrirán a la vía jurídica para impedir su establecimiento.

En su discurso de despedida, Delfina Gómez agradeció el trabajo y el apoyo recibido durante su gestión al frente de la SEP, aunque reconoció que todavía hay muchas cosas por hacer. Además, arremetió contra sus críticos por llamarla la maestrita.

“No me resta más que decir muchas gracias, me voy muy contenta, hay muchas cosas por hacer (…) A nombre de mi familia, de mis amigos, agradecemos porque dio oportunidad a una maestra, dio oportunidad a una mujer y a una persona que, bajo otras circunstancias, no hubiera sido posible que una mujer, una maestra, como unos dicen la maestrita y si, con mucho orgullo”, dijo a punto del llanto la funcionaria saliente quien en próximos meses será la candidata de Morena al Gobierno del Estado de México..

Por último, deseó suerte a su sucesora Leticia Ramírez, quien será la tercera secretaria de Educación en lo que va del sexenio de López Obrador.