El guitarrista mexicano Carlos Santana se encontraba en un presentación la noche de este 5 de julio en Michigan, cuando de pronto se desvaneció.

El músico estaba dando una presentación en el Pine Knob Music Theatre, ubicado cerca de la ciudad de Detroit, como parte de su gira Miraculous Supernatural 2022 Tour: Santana + Earth, Wind & Fire, cuando de pronto, alrededor de las 10 de la noche Santana se desmayó sobre el escenario.

En videos que compartieron los asistentes del concierto, se puede ver que Santana de pronto se sienta en una de las plataformas del escenario y se desvanece.

Carlos Santana se desploma en el escenario durante un concierto en Michigan. pic.twitter.com/YQ9D29mOyR — LΞLΞL⚔️ΔPRUΞBΘ (@lelelx) July 6, 2022

Enseguida el equipo médico corre a auxiliar al guitarrista de 74 años para llevarlo al hospital.

"Carlos Santana" es tendencia porque se desmayó en el escenario durante un concierto en Estados Unidos.pic.twitter.com/GAtdtPDcTT — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 6, 2022

Afortunadamente todo fue solo un susto, pues el músico se encuentra en buen estado de salud y su su equipo dio a conocer a través de sus redes sociales que el desmayo de Santana se debió a un golpe de calor y deshidratación.

Por el momento el guitarrista mexicano permanecerá bajo observación en el hospital McLaren Clarkston hasta que este totalmente recuperado.

Agradecido por el cariño y buenos deseos de sus admiradores, el músico les dedicó un mensaje:

“A todos y cada uno, gracias por sus preciosas oraciones. Cindy y yo estamos bien, solo nos tomamos las cosas con calma, me olvidé de comer y beber agua, por lo que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”.

Santana se encontraba en su gira Miraculous Supernatural 2022 Tour: Santana + Earth, Wind & Fire, debido a este suceso, el guitarrista tuvo que posponer su siguiente fecha de presentación.