Carlos Santana is in da house

Carlos Santana, Considerado uno de los mejores guitarristas de su generación, ganador de múltiples Grammy TW: @SantanaCarlos // IG: @carlossantana

NOS VIENE A HABLAR DE SU NUEVO ÁLBUM “BLESSINGS AND MIRACLES” QUE SE LANZARÁ EL 15 DE OCTUBRE

EL PRIMER SINGLE “MOVE” CON ROB THOMAS YA ESTÁ DISPONIBLE EN PLATAFORMAS DIGITALES

Sobre “Blessings and Miracles”

• Se lanzará en todo el mundo a través de BMG el próximo 15 de octubre.

• El primer single del disco, "Move" une nuevamente a Santana con el cantante de Matchbox 20, Rob Thomas, después de 20 años de hacer de 'Smooth' uno de los sencillos más sonados de la historia.

• Además de "Move", la colaboración de Santana junto a Diane Warren & G-Eazy, "She’s Fire", estará disponible como pre-orden aquí: https://santana.lnk.to/BlessingsnMiracles

• “Blessings and Miracles” es uno de los álbumes más ambiciosos, inspirados y mágicos de la histórica carrera de Santana

• "El título de este álbum proviene de mi creencia de que nacemos con poderes celestiales que nos permiten crear bendiciones y milagros", dice Santana.

• “El mundo te programa para que no seas digno de esos dones, pero tenemos que utilizar la luz, el espíritu y el alma; son indestructibles e inmutables. Esos son los tres elementos principales de este álbum".

• Además de Rob Thomas, incluye colaboraciones con artistas, escritores y productores, como Chris Stapleton, G-Eazy, Diane Warren, Steve Winwood, Chick Corea, Rick Rubin, Corey Glover, Kirk Hammett, Ally Brooke, American Authors y Narada Michael Walden, entre otros.

• “Move” es una mezcla de pop y rock latino.

• 'Move' se parece mucho a cómo sucedió 'Smooth. “Fue como una inteligencia divina detrás de escena, y sabía que tenía que grabarlo con Rob. La canción trata sobre el despertar de tus moléculas. Enciéndete y actívate, ya sabes, muévete. Cuando Rob y yo trabajamos juntos, tenemos un sonido espléndido". Dice Santana

• El segundo single del álbum, "She's Fire", es una balada. Es uno de los dos cortes escritos por la mega-premiada compositora y hit maker, Diane Warren.

• Santana pasó gran parte de los últimos dos años grabando “Blessings and Miracles”.

• La grabación durante Covid creó un desafío solo en el sentido de que algunos músicos estaban separados geográficamente, con sesiones a través de la tecnología.

• Antes del lanzamiento de “Blessings and Miracles”, Santana y su banda marcarán su tan esperado regreso al escenario después de 18 meses. El 25 de agosto, Santana reanudará su residencia de varios años en House of Blues at Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas (shows desde el 25 de agosto hasta el 4 de septiembre, con fechas adicionales desde el 3 de noviembre hasta el 11 de diciembre).

• La gira Blessings and Miracles de Santana empezará el 11 de septiembre en el Borgata Spa & Resort en Atlantic City, Nueva Jersey, y hará paradas en Richmond, VA, Orlando, Augusta, Tulsa y más antes de que concluya el 2 de octubre en el Choctaw Grand Theatre en Durant, OK.

• Chequen más información y tickets en: Santana.com.

Sobre Carlos Santana:

• Santana ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo

• Nació en Autlán de Navarro, Jalisco.

• Hasta la fecha, Santana ha ganado 10 Premios Grammy y 3 Grammy Latinos, con un record de 9 Premios Grammy por un solo proyecto para Supernatural de 1999 (incluido “Álbum del año” y “Grabación del año” por "Smooth").

• Ha recibido el Billboard Century Award (1996), ingresó en Rock and Roll Hall of Fame (1998), recibió el Lifetime Achievement de los Billboard Latin Music Awards (2009) y recibió el Kennedy Center Honors Award (2013).

• Entre muchas otras distinciones, Carlos Santana ha sido citado por Rolling Stone como el #15 en su lista de los "100 mejores guitarristas de todos los tiempos" y junto a The Rolling Stones son las únicas dos bandas en tener un álbum en el Top 10 en cada década desde la década del ‘60.

• En 2018, lanzó su primera MasterClass y recientemente celebró tres hitos épicos: el 20 aniversario de su innovador álbum Supernatural, el 50 aniversario de su legendaria actuación en Woodstock y el 50 aniversario de su obra maestra Abraxas.

• Su álbum más reciente, Africa Speaks (2019), inspirado en los sonidos y ritmos de África, fue calificado como su "mejor disco en décadas" (NPR) y se ubicó entre "los álbumes más feroces de la carrera de 50 años de Santana” por The New York Times.

• Ha colaborado con artistas como Michael Jackson, Shakira, el grupo Maná, Juanes, Los Fabulosos Cadillacs, Gloria Estefan y Lila Downs entre otros.