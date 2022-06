No hacer justicia por propia mano, pide AMLO en referencia a Daniel Picazo

El presidente López Obrador pidió a la población tener confianza en la autoridad y no hacer justicia por propia mano, al referirse al reciente linchamiento del joven Daniel Picazo en Puebla.

Aseguró que en su gobierno no se protege a delincuentes, porque a diferencia de otros gobiernos, hay ahora una división clara entre la delincuencia y las autoridades, por ello no hay impunidad, aunque lamentablemente se siguen presentando ese tipo de actos de barbarie.

"Decirle a toda la gente, a las comunidades, que se tenga confianza en las autoridades, nosotros no somos iguales a las autoridades anteriores, así de manera categórica lo puedo decir, nosotros no protegemos a delincuentes, se castIga a quien comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano, eso está prohibido y significa un acto injusto e inhumano".

López Obrador recordó que unas semanas lo trataron de relacionar con el narcotráfico, reiteró que eso es falso y nuevamente exigió pruebas de esas acusaciones. Remarcó que Rosa Icela Rodríguez no es igual a Genaro García Luna. Es más, dijo que un estudio sobre el origen de esos graves señalamientos en su contra y en dicha investigación se descubrió que se trató de una campaña para desprestigiarlo, muy probablemente desde el extranjero y prometió dar a conocer ese estudio sobre el manejo de dicha versión en redes sociales.

"Aunque les duela a nuestros adversarios, los conservadores, no es lo mismo Rosa Icela que García Luna y vamos a seguir así, lo importante es que no se permita el contubernio. El otro día estaba viendo un estudio sobre cómo empezaron a manejar que el gobierno, que yo tenía vínculos con el crimen organizado. No pueden probar nada, porque nosotros tenemos principios, ideales, y no hay nada, ninguna prueba y lo interesante del estudio que descubrió una campaña que se echó a andar en sentido".

Por cierto, criticó que casi ningún medio de comunicación informara sobre los sobornos que daba a periodistas el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, "eso no fue nota para los medios" y solo algunos conductores de noticiarios hablaron del tema, pero para defender a García Luna.

El presidente López Obrador habló de estos temas, porque en su conferencia de prensa de este lunes, participaron integrantes del gabinete de seguridad quienes ofrecieron el reporte mensual sobre la situación de inseguridad a nivel nacional.

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez aseguró que prácticamente todos los índices de incidencia delictiva fueron a la baja, salvo los homicidios dolosos que se elevaron en mayo. Y que otros tuvieron también un ligero repunte como las extorsiones y secuestro pero que la tendencia es a la baja en todos los delitos federales.

"Hoy presentamos los resultados hasta el mes de mayo que reflejan la baja en la incidencia delictiva en la mayoría de los delitos. En relación con el homicidio doloso aumentó entre el pasado mes de abril y mayo, sin embargo, este mayo del 2022 es el más bajo desde hace 5 años. Se mantiene la tenencia a la baja con una disminución de 7.8n por ciento en comparación con el máximo histórico de 2018".

Por cierto, que López Obrador retomó el tema de la seguridad y volvió a presumir que en la Ciudad de México hay menos homicidios dolosos que en Nueva York, de hecho, sostuvo que la capital del país es de las más seguras del mundo.