Se descarta que Viruela del Mono se convierta en pandemia

En México sólo se han detectado cinco casos de la conocida como viruela del mono en humanos, fue lo que dio a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el funcionario indicó que tras la erradicación de la viruela humana en los años ochenta, la símica ha permanecido en siete naciones principalmente del continente africano, sin embargo destacó que ahora se ha extendido llegando en México a cinco casos, cuatro en la Ciudad de México y otro más en Jalisco.

"Esta es una enfermedad infecciosa causada por un virus que es pariente, semejante a la viruela humana...la viruela símica no es esa enfermedad, se encontró que podía haber casos y pequeños brotes lo que es un tanto inusual es que ahora países que normalmente no registraban sistemáticamente casos de viruela del mono lo están registrando, hay una percepción posiblemente amplificadas sin una base científica, sin un base técnica de que este es un brote de algo que posiblemente estaba ahí desde hace mucho tiempo, con esto lo más probable es que vamos a seguir encontrando esporádicamente algunos casos, no hay alguna anticipación que esto pueda convertirse en una pandemia".

Sin embargo al enfatizar que existe mayor vigilancia epidemiológica y mejores técnicas de diagnóstico comentó que los casos esporádicos evitan pensar que hay motivos para el pánico.

"Es muy importante mantener la claridad y no dejarse llevar por el pánico sobre todo por esta ola mediática que en el mundo entero existe, identificamos algunas características de que es posible que haya un estímulo por parte de ciertos grupos de la industria farmacéutica a diferencia de unos cuatro años o cinco, hoy hay dos vacunas que en su momento fueron desarrolladas para la viruela del humano que tienen una protección mediocre hacia la viruela del mono y hay un medicamento antiviral que puede tener cierta utilidad pero también no son ninguno de estos una solución definitiva".

Por otra parte López-Gatell dio a conocer el reconocimiento que la Organización Mundial de la Salud hizo a México por el incremento de donaciones altruistas de sangre que dijo pasó de un 5.1% en el sexenio pasado a un promedio de 7%.

"El reconocimiento es por los logros en aumentar la donación altruista de sangre, esto ha sido un problema en los últimos 15 años, bajo la donación altruista, la donación voluntaria que es la preferente en materia de salud pública porque no se estimuló esta donación y en su lugar y de manera muy desafortunada, peligrosa para la salud pública, se estimuló las aventuras empresariales, comerciales, con bancos de sangre privados y en el Día Mundial del Donante de Sangre que es hoy 14 de junio se reconoce a México como la sede del evento global de la donación altruista de sangre".

Evento que detalló, se realizará este martes en el nstituto de Medicina Genómica.