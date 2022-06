Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué carros no circulan el 4 de junio 2022?

Ya llegó el fin de semana y para que tus planes no se arruinen, recuerda consultar si tu carro está autorizado para circular este sábado 4 de junio. Por ley los ciudadanos de la Megalópolis, que abarca la Ciudad de México y el Estado de México, deben respetar el Hoy No Circula. De no ser así, las multas por faltar al programa ambiental van de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Carros que no circulan el 4 de junio

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula que establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que no circulan el sábado 4 de junio 2022 son los siguientes:

Holograma 1 y con placas que terminen en número impar (1,3,5,7,9)

Todos los carros con holograma 2

Todos los carros con placas foráneas, de todos los engomados, de todas las terminaciones.

Vehículos que sí circulan el 4 de junio

Los vehículos que no tienen ningún tipo de restricción para transitar este primer sábado de junio son:

Hologramas 0 y 00

Holograma 1 con terminación de placas en número 0 o par (2,4,6,8).

Motocicletas

Taxis

Automóviles eléctrico e híbridos de categoría 1 y 2

Automóviles conducidos por personal de salud

El horario del Hoy no circula está activo a partir de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.

