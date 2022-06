Desde hace varias semanas la Fuerza Amplia de Transportistas, FAT, advirtió de un paro masivo para inicios de junio, con el fin de lograr un aumento en la tarifa del transporte público. El pasado 26 de mayo un grupo de operadores de microbuses hicieron manifestaciones en varios puntos de la capital, bloqueando avenidas con sus unidades para dar una muestra de la megamarcha de este 2 de junio.

La mañana de este jueves se vio envuelta en caos, pues a partir de las 7 de la mañana los transportistas cumplieron su advertencia y bloquearon vialidades principales de la Ciudad de México como Constituyentes y Reforma, Tlalpan y Div del Norte, Insurgentes Sur y Doctor Galvez, entre otras.

Tomando en cuenta el bloqueo de transportistas y para evitar un desorden vial de mayores dimensiones, muchas empresas decidieron implementar la modalidad de Home Office.

A lo largo del día las avenidas se han ido liberando y las manifestaciones de transportistas cesaron, pues el gobierno ya decretó que no habrá un acuerdo para el incremento, de por lo menos 3 pesos, en las tarifas del pasaje público.

Entre el paro total de varias rutas y vialidades, una manifestación que no tuvo resultados y una gran parte de la población que no se vio afectada, los memes no se hicieron esperar. Aquí te compartimos algunos: