¿Conoces el pocketing? Esta es la causa de que muchos no puedan mantener una relación amorosa / Image Source

Actualmente las relaciones amorosas tienden a ser públicas mediante redes sociales, pero ¿si quieres mantenerla privada es algo malo?. Más que algo malo, el “Pocketing”, como es denominado el término que engloba el ocultar a tu pareja de todo tu círculo social, familiar, podría desencadenar algo más complicado.

¿Qué es el Pocketing?

Esta práctica consta en ocultar a tu pareja de todo, ya sea redes sociales, familia, amitos, todo lo que esté en tu entorno, no es una relación abierta pero sí es secreta. ¿A que se debe? Las razones son muchas, puede ser por avergonzarse de la pareja con la que se está, como el no querer limitarse a una sola pareja y así estar abierto a posibilidades. Muchas relaciones pueden no saber que están siendo ocultadas, pero si lo saben deben diferenciar entre la privacidad y una manipulación hacia el o la oculto.

pocketing / Francesco Carta fotografo Ampliar

Tips identificar si eres víctima del Pocketing

Tu pareja evita presentarte a su círculo social o familiar

No eres incluido (a) en eventos importantes

Falta de interés por integrarte en su vida

Hay negación para “involucrarse” a futuro

Si mantienes una relación abierta es una situación diferente, lo que daña con el pocketing es el hecho de no estar avisado o enterado de que se está en una relación oculta, lo que a la larga puede traer conflictos si se descubre a la persona saliendo con alguien más, conociendo mejores prospectos, etc. La comunicación siempre será clara, si tienes dudas es mejor responderlas antes de que avance el compromiso o la falta dé.