SAT: 6 maneras de sacar tu Constancia para que no te quedes sin quincena

A inicios de mayo, muchos trabajadores recibieron un correo por parte de Recursos Humanos para presentar su Constancia de Situación Fiscal. Ya sea por falta de tiempo o un descuido, muchos empleados aún no han podido tramitar este documento y el día límite para presentarla es este martes 31 de mayo ya que si no RH no podrá timbrar tu recibo de nomina y por lo tanto, no podrás cobrar tu quincena.

Hay dos noticias, una mala y otra buena. La mala es que el SAT no dará prorroga para la Constancia; la buena, es que ofrecerá otras alternativas ara generar el documento.

¿Cómo generar la Constancia de Situación Fiscal?

Para poder generar la Constancia de Situación Fiscal actualizada con el Código Postal registrado en tu Registro Federal del Contribuyente (RFC) ante el SAT. Así como el régimen fiscal en el que estás inscrito. Tienes varias alternativas:

1. Pedirle ayuda a tu contador.

Si cuentas con contador, no tendrá ningún problema en ayudarte a generar el documento.

2. Generarla tu mismo con ayuda de tu e.firma y contraseña. Estos son los pasos

Entra a la liga https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal

Selecciona el botón ‘Ejecutar en línea’.

Elige el medio de autenticación (contraseña o e.firma).

Registra los datos de autenticación.

Selecciona el botón ‘Generar Constancia’.

Imprime o guarda en tu dispositivo electrónico y hazla llegar a Recursos Humanos lo antes posible.

3. Generarla de manera presencial

Acudir a cualquiera de las oficinas del SAT con tu identificación oficial vigente (INE o pasaporte) para solicitarla, el proceso es muy rápido. En esta liga podrás ubicar la oficina que mejor te quede. Hace unos días este proceso era muy rápido, pedo debido a la premura, han reportado que las filas son muy largas.

4. Vía telefónica

Llamar al Centro de atención remota al contribuyente, opción 3 al teléfono 55 627 22 728.

5. Por app de Sat Movie

Descargar la aplicación SAT Móvil desde cualquier celular o tableta con conexión a Internet. Solo se necesita el RFC y Contraseña.

6. A través de SAT ID

Puedes ingresar a SAT ID desde cualquier celular o tableta con conexión a Internet. Se necesita: Identificación oficial vigente, RFC a 13 posiciones, correo electrónico personal y número de teléfono celular a 10 posiciones.

