Hace unas semanas algunas empresas le pidieron a sus empleados una Constancia de Situación Fiscal actualizada. Si eres de los trabajadores a los que se les pidió este documento, lo mejor será que te apresures a entregarla, de lo contrario las consecuencias se verían reflejadas en tu sueldo.

El Servicio de Administración Tributaria requiere desde mayo una actualización del Código Postal registrado en tu Registro Federal del Contribuyente (RFC) ante el SAT. Así como el régimen fiscal en el que estás inscrito.

Es por eso que desde hace unos días el departamento de Recursos Humanos de tu empresa se encargó de mandar un correo para pedir este documento de manera física o electrónica.

¿Qué pasa si no entregas la Constancia de Situación Fiscal?

Si aún no has entregado este documento, Recursos Humanos no podrá timbrar tu recibo de nomina y por lo tanto, no podrás cobrar tu quincena.

Es importante entregar la Constancia, ya que contiene tus datos personales, así como la actividad económica con la que estás dado de alta ante el SAT.

¿Cómo generar la Constancia de Situación Fiscal?

Para poder obtener tu Constancia, lo que puedes hacer es pedirle ayuda a tu contador o generarla tú mismo.

Si decides hacerla por tu cuenta es importante que tengas a la mano tu e.firma o contraseña, aquí te dejamos los pasos:

Entra a la liga https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal

Selecciona el botón ‘Ejecutar en línea’.

Elige el medio de autenticación (contraseña o e.firma).

Registra los datos de autenticación.

Selecciona el botón ‘Generar Constancia’.

Imprime o guarda en tu dispositivo electrónico y hazla llegar a Recursos Humanos lo antes posible.

En caso de que no puedas generarla porque no cuentas con tu e.firma o contraseña, tienes otras alternativas:

Acudir a cualquiera de las oficinas del SAT con tu identificación oficial vigente (INE o pasaporte) para solicitarla, el proceso es muy rápido. En esta liga podrás ubicar la oficina que mejor te quede.

Llamar al Centro de atención remota al contribuyente, opción 3 al teléfono 55 627 22 728.

