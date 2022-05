“México crecerá con una sencilla fórmula; evitando la “robadera”: AMLO

En medio de vitores en la obra que se está contruyendo en su estado natal y en la que se calcula que hay más de 35 mil trabajadores, (la Refinería de Dos Bocas) el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, conmemoró este domingo 1 de Mayo el Día Internacional del Trabajo.

Al visitar uno de los megaproyectos insignia de su administración: la Refinería Olmeca en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, López Obrador expuso ante los trabajadores los motivos que lo llevaron a conmemorar esta en ese lugar

“Decidimos conmemorar este día aquí en Dos Bocas, por lo que ustedes, los trabajadores están haciendo en la construcción de esta refinería y también como un ejemplo de todo lo que hacen los trabajadores en México y en el mudo”señaló el presidente.

El primer mandatario de México también acusó que en administraciones anteriores se priorizo el sector privado, señalandolos como “los tecnócratas liberales”.

Dijo que la fórmula para sacar al país adelante es no contratando deuda pero sobre todo evitando la robadera ya que así el presupuesto rinde.

“Y aprovecho también para decir que son inversiones que se están financiando con el presupuesto público con el dinero del pueblo, no es deuda no hemos pedido deuda no hemos contratado deuda ¿dónde está la clave, cuál es la fórmula? no permitir la robadera y así el presupuesto rinde, alcanza si no hay corrupción si no hay lujos en el gobierno hay ahorros se liberan muchos fondos para el desarrollo, esa es la fórmula que estamos aplicando y así a pesar de la pandemia, de la guerra con Ucrania y del descontrol qué hay en el economía mundial México va adelante y va a salir adelante”, enfatizó el Presidente de México.

Asimismo el mandatario refrendo su compromiso con las y los trabajadores en materia salarial: “vamos a seguir procurando que haya justicia, que aumenten los salarios, que haya prestaciones, seguridad social, no son palabras son hechos” aseveró.

El jefe del Ejecutivo Federal aprovechó para señalar que una vez que se concluyan las labores de la refinería, solo mil de los 35 mil trabajadores, serán requeridos en el lugar, por lo que el funcionario aseguró que ya se está buscando la forma de que “terminando, ya tengan a donde ir a trabajar”.

Al referirse a lo que le resta a su administración López Obrador reiteró su compromiso con el “sufragio efectivo no reelección” en honor al apóstol de la democracia Francisco I. Madero aunque advirtió en términos beisbolero qué habrá relevo generacional de su mandato.

“Y va a haber relevo generacional tenemos, ya saben ustedes los que juegan beisbol tenemos omo 5 pítcheres abridores mujeres y hombres y como 10 cerradores, mujeres y hombres, y todos tiran más de 100 millas y además tenemos hombres y mujeres también que tiran “moña” que no sólo es la recta sino curva y screwball y otras pitchadas que no son fáciles de batear. Lo que si les puedo decir es que vamos a seguir, sí vamos a seguir ganando los juegos por paliza”, aseguró el primer mandatario.