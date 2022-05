Persiste desigualdad de género en recuperación de empleos

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, para los primeros meses del 2022, 12 % de trabajadores siguen siendo afectados por la pandemia del total de 21.73 millones que había en mayo de 2020.



Aunado a lo anterior, existe desigualdad de género en la recuperación, pues el organismo autónomo reporta una tasa de participación económica de 44.6 % en mujeres frente a 76.2 % en hombres. Esto refleja que el sector femenino tiene menor oportunidad de empleo desde que inició la pandemia por COVID-19.



El panorama en términos laborales para hombres y mayormente para mujeres, no parece alentador, sin embargo, siempre hay alternativas para mejorar la economía familiar y desde luego la calidad de vida.



En el marco del Día Mundial del Trabajador, 01 de mayo, Prudential la aseguradora a nivel mundial, explica que ser un agente de seguros es una carrera de grandes oportunidades y satisfacciones personales y profesionales, tanto para hombres como para mujeres, por su independencia, dinamismo y gran potencial de altos ingresos.



Marisol Fernández, subdirectora de Atracción Comercial, menciona que, contrario a lo que se pueda pensar, ser agente de seguros requiere de cualidades muy específicas y valiosas para ser exitoso en este sector.



Indica que no basta con la actitud, aunque juega un papel fundamental, se requiere compromiso y pasión para lograr los objetivos y, con ello obtener resultados óptimos para alcanzar las metas propuestas.



La experta en Atracción de talento de Prudential, detalla que aunque se suele creer que la solidaridad y las ventas no van de la mano, al ser un agente de seguros, estos dos conceptos se relacionan directamente.



No solo se trata de vender para aumentar tus ingresos; por medio de los seguros le ofrecerás seguridad a las personas y tendrás la posibilidad de protegerlas y brindarles tranquilidad financiera.

No solo ganas tú, ganan todos los que se van a dormir tranquilos sabiendo que están protegidos por un seguro que salvaguardará su futuro y el de sus familias.