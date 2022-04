Si tus vecinos se la pasan haciendo fiestas o reuniones por las noches y no te dejan dormir, o incluso en el día tienen mucho escándalo, es posible reportarlos y hasta podrían ser multados, aquí te contamos los detalles.

No hay nada más molesto que un vecino escandaloso que no te deje dormir o inclusive no te permita realizar tus actividades en el día con la tranquilidad que necesitas debido a su exceso de ruido.

Afortunadamente dentro de las multas de la Ciudad de México, entra la sanción por el ruido excesivo.

De acuerdo a la legislación de la CDMX, el ruido excesivo es considerado un contaminante ambiental, algo que pone en riesgo la salud de los ciudadanos de la capital.

Cuál es el nivel de volumen permitido para no ser sancionado

En el Artículo 11, el Reglamento para la Protección de Ambiente contra la Contaminación originada por la Emisión de Ruido establece una serie de lineamientos que los habitantes de CDMX deben cumplir para hacer ruido.

El nivel de emisión de ruido máximo permitido en fuentes fijas, debe ser de 68 decibeles, de las 06:00 horas a las 22:00 horas.

Y de 65 decibeles de las 22:00 a las 06:00 horas. Estos niveles se medirán en forma continua o semicontinua en las colindancias del predio, durante un lapso no menor de quince minutos, conforme a las normas correspondientes.

Por otro lado la fracción III del Artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX considera que son infracciones contra la tranquilidad de las personas y un posible riesgo a la salud, producir o causar ruidos de alto volumen.

En qué casos se emite multa por mucho ruido

En el Artículo 39 del reglamento también se especifica que el ruido generado en viviendas por actividades puramente domésticas no es objeto de sanción. Es decir el uso de licuadoras, aspiradoras o secadoras, por mencionar algunos ejemplos, no es considerado un ruido que altere la tranquilidad o ponga en riesgo la salud de los demás habitantes.

Sin embargo, la reiterada realización de actividades ruidosas que moleste a los vecinos no se considerarán como domésticas. Como por ejemplo tener la televisión o la música a muy alto volumen. Y en tal caso, probados los hechos de la queja, la autoridades competentes aplicarán la sanción correspondiente.

Cómo denunciar a vecinos ruidosos y de cuánto es la multa

Para poder denunciar a vecinos que hacen mucho escándalo es necesario presentar los siguientes datos antes la Secretaría de Salubridad y Asistencia o ante cualquier autoridad de acuerdo al ámbito de su competencia:

Nombre y domicilio del denunciante.

Ubicación de la fuente de contaminación, indicando calle, número, colonia, zona postal y ciudad, o en caso de sitios no urbanizados, la localización con datos para su identificación.

Lapso en el que se produce la mayor emisión de ruido, y

Datos o clase de ruido.

La multa para vecinos ruidosos puede ser hasta de 15 mil pesos, dependiendo del grado a la falta que se cometa.

Te puede interesar:

Multa por llevar a tu mascota en el carro, en CDMX: costos y razones

Anuncia gobierno de CDMX descuentos en pago de multas de tránsito