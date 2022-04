Eugenio Derbez aclara: fui el único que no podía asistir con AMLO

Este lunes, el actor Eugenio Derbez desmintió que los famosos que participan en la campaña #SélvameDelTren sobre el Tren Maya hayan dicho que no iban a acudir a la reunión que tenían pactada este día con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un video, aclaró que no es cierta la razón que dio el mandatario para cancelar la reunión a 24 horas de que sucediera, ya que él fue el único de los más de 70 artistas que piden que se revise a fondo la destrucción de la selva generada por esta obra así como los riesgos para el sistema de agua subterránea de cenotes, además de los riesgos por el peso de la construcción en un terreno con tramos tan delgados de suelo.

Explicó que se encuentra enmedio de un rodaje con fechas apartadas hace meses y no se encuentra en la Ciudad de México, por lo que físicamente le era imposible asistir.

Derbez desmiente relación con centros de Quintana Roo

El actor también también desmintió los dichos de López Obrador sobre su supuesta relación con un centro de Quintana Roo, "No inauguré Xcaret, no hay qué mentir" explicando que la fotografía que exhibió el mandatario corresponde a la conducción del os Premios Platino que hizo hace 4 años, ya que en 1990 cuando se inauguró Xcaret, cuando él "era un bebé".

"No hay qué mentir, porque si mienten entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol ni van a destruir un cenote, eso es mentira yo no inauguré Xcaret".