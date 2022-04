“Famosos que se oponen al Tren Maya como Derbez no quisieron asistir”

El presidente López Obrador aseguró que se canceló el encuentro con el grupo de famosos que se opone al tramo 5 del Tren Maya, porque algunos de ellos como el actor Eugenio Derbez, no quisieron asistir, además querían ser acompañados por ambientalistas de los cuales su gobierno tiene ciertas dudas de su legitimidad , por ello, de plano se canceló la reunión , porque "querían utilizarnos".

Sin embargo, dijo que pueden atenderlos autoridades de Fonatur y de la Semarnat, además, les recomendó hablar con los ejidatarios, campesinos y pobladores de la zona que supuestamente se afectará con el paso del tren, pues ellos saben que la mega obra no afectará los cenotes, ni la selva ni nada.

"Rechazaron el diálogo, dijeron que no. Eugenio Derbez y otros querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos, que no sabemos de ellos, incluso tenemos ciertas dudas de su actuación, entonces para que no nos usen porque ya sería el colmo, lo mejor es que los ateu8nda la Semarnat y el director de Fonatur y también les estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades".

López Obrador insistió que se trata de un tema politiquero, no social ni ambiental.

Y volvió a mostrar videos con testimonios de personas que aseguran que el Tren Maya no afecta la selva, y hasta exhibió una foto de Eugenio Derbez en la inauguración de un hotel en Xcaret que ese así impactó los cenotes de la zona. Y "ahí no dijeron nada, tienen un doble rasero", aseveró.

Incluso, el presidente López Obrador criticó que integrantes de la organización ambientalista Greenpeace, que también se oponen al Tren Maya se hospedan en el exclusivo hotel Mayacoba, pues reciben mucho dinero de los empresarios que se vieron afectados en sus intereses con el tren.