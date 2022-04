Hay muchas dudas del caso Debanhi: Samuel García

A través de un mensaje en redes el gobernador de Nuevo León, Samuel García reconoció la falta de transparencia en el caso de la joven Debanhi Susana Escobr Bazaldua.

Tras enviar un abrazó a los padres de la chica externó su consternación pues dijo "todo parece indicar que se trata de ella". refiriéndose al cuerpo hallado en la cisterna de un motel en Escobedo.

"Queremos saber la verdad, qué pasó", dijo y exhortó a la Fiscalía para que este día de a conocer puntualmente lo ocurrido en la investigación.

Sobre el caso de Debanhi, les platico lo siguiente.

Tenemos el derecho a ser informados, afirmó. "Yo como gobernador no conozco la carpeta, no he visto un video", señaló por lo que pidió transparencia a la Fiscalía en principio para certeza de la familia, tranquilidad de la sociedad, para entender el caso, actuar en consecuencia y atender la no repetición.

Finalmente aseguró que la información que llegue a sus manos será dada a conocer de inmediato.