Senador Samuel García manda disculpa a su esposa por su "broma machista"

Después de volverse viral y causar controversia por comentarios considerados como machistas por parte del senador de Nuevo León, Samuel García sobre la postura de su esposa frente a la cámara mientras transmitían en vivo: “Me casé contigo para mí” fue señalado por Jorge Álvarez Máynez, actual Secretario General de Acuerdos de Movimiento Ciudadano: "La violencia no es una broma".

En una plática vía Instagram Live titulado "Cena Covid" de este matrimonio entre Samuel García y Mariana Rodríguez que además causó controversia recientemente por casarse en medio de la pandemia, se puede escuchar en la conversación:

Captura de pantalla de la conversación entre el senador y la influencer / Captura de pantalla

"¡Que bajes la pierna! No andes enseñando la pierna”, expresa el legislador.

“Ya. Pues me casé contigo para mí. No para que andes enseñando”, vuelve a expresar el senador y la influencer y empresaria únicamente expresa “Perdón”. ante lo ocurrido.

Samuel García enseñando que el machismo es mucho peor que enseñar una pierna.pic.twitter.com/v25igQnlD1 — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) August 10, 2020

Aunque el hecho ocurrió el fin de semana, fue este lunes 10 de agosto, el mismo día en que Mariana cumplía 25 años, el Secretario General de Acuerdos de Movimiento Ciudadano mandó un mensaje al senador por su actitud machista y normalizar el hecho.

"Una buena cantidad de agresiones y expresiones de violencia contra las mujeres se han escondido en el “humor” y la presunta ligereza con la que las repetimos. Este es el momento para entenderlo, tomarlo en serio y rectificar, Samuel García. No hay margen para la incongruencia".

Una buena cantidad de agresiones y expresiones de violencia contra las mujeres se han escondido en el “humor” y la presunta ligereza con la que las repetimos.



Este es el momento para entenderlo, tomarlo en serio y rectificar, @samuel_garcias. No hay margen para la incongruencia. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) August 10, 2020

"Y lo que hace Samuel por supuesto que lo hemos hecho millones. “Chistes” homófobos, misóginos y racistas. ¿Pero con qué cara vamos a creernos capaces de cambiar al país si nosotros mismos no somos capaces de abandonar esas vergonzosas expresiones de violencia?" escribió en su cuenta de Twitter Jorge Álvarez Máynez.

De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar. https://t.co/QJrrhIVMMY — Samuel García (@samuel_garcias) August 10, 2020

Fue entonces cuando el legislador quien había expresado "Me casé contigo para mí, no andes enseñando", consideró el mensaje enviado y respondió:

"De acuerdo, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar". escribió Samuel García, sin embargo, no fue suficiente para Álvarez Máynez.

Samuel, creo que es mucho más profundo que eso.



En este país matan a cientos de mujeres por ser mujeres. Y uno de los elementos para “justificar” esa violencia es la forma en que se visten las mujeres o que “andaban enseñando”.



Para las mujeres, la violencia no es una broma. https://t.co/sehvYj9uNP — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) August 10, 2020

El integrante del partido Movimiento Ciudadano respondió: "Samuel, creo que es mucho más profundo que eso. En este país matan a cientos de mujeres por ser mujeres. Y uno de los elementos para “justificar” esa violencia es la forma en que se visten las mujeres o que “andaban enseñando”. Para las mujeres, la violencia no es una broma".

Por último, el legislador Samuel García envió un mensaje de disculpas para su esposa y entre otras cosas expresó: "Me duele mucho que por una frase estúpida, en vez que te lleguen mensajes de felicitación, te llegan mensajes de mujeres molestas. Me duele porque mil actos de amor se derrumban con una frase estúpida".

"Quiero aprender" aseguró que ante estas situaciones sabe que es algo cultural y que quiere cambiar sus actitudes, por lo que " el cáncer de México es el machismo y Samuel García hace una solicitud abierta a todos los grupos feministas para que lo inviten a cursos y charlas sobre el feminismo.