UNAM regresa a clases en formato híbrido; IPN en presencial

Luego de 22 meses de tomar clases en línea alrededor de 200 mil alumnos del IPN regresaron a clases presenciales bajo protocolos sanitarios para evitar contagios de covid-19. Las clases presenciales se realizan de manera escalonada.

Tan sólo en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 11 "Wilfrido Massieu", ubicado en Av. de los Maestros 217, Casco de Santo Tomás, Col. Agricultura, Alcaldía Miguel Hidalgo 6 mil 024 alumnos regresaron a sus clases.

"Pues ya hacía falta, faltaba ponerse en marcha moverse, ya estar engarrotado en la casa estaba muy mal...Me siento muy feliz, después de tanto tiempo sí ya hacia falta", dijeron estos alumnos poco antes de ingresar a su escuela.

Las clases se retomaron, en su totalidad, en 90 planteles ubicadas en 24 estados de México, donde laboran alrededor de 16 mil docentes y más de nueve mil trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, apegadas a las disposiciones de las autoridades de Salud y Educación federales, así como al Programa Escalonado Humano de Regreso a Clases (PEHRC) de la institución.

Fueron 17 de nivel medio superior (vocacionales); 30 de un total de 32 de nivel superior y 20 centros de investigación, los que retornaron a clases presenciales

Cabe recordar que la Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez Álvarez durante su participación en la Plenaria de Morena el pasado fin de semana, reconoció que derivado de la pandemia de COVID-19, 270 mil alumnos han abandonado la escuela, 97 mil estudiantes dejaron la primaria mientras que 173 mil la secundaria. Sin embargo, no fue el caso para algunos estudiantes de nivel medio superior como no lo dijo este alumno.

"Yo en mi caso yo si pude tomar todas mis clases, yo no tuve ningún problema, pero si conocí a personas que de plano no se adaptaron incluso hasta se salieron...Yo sí me siento seguro y pues listo para ir ya a presencial", comentaron estos estudiantes

Este lunes, 31 de enero de 2022, También la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) regresó a clases con el formato híbrido, la máxima casa de estudios

informó que no todas las facultades tendrán clases presenciales, pero precisó que se priorizarán las clases presenciales, con aforo reducido, en las carreras que necesiten de prácticas y uso de laboratorios.

Las carreras con un marco más teórico retrasarán el regreso a las aulas hasta que ceda la pandemia de coronavirus.

El retorno presencial a las aulas dependerá del Consejo Técnico de cada facultad, mismo que establecerá los lineamientos en caso de requerir la asistencia de los alumnos.