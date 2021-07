Este martes 6 de julio evita circular de las 5 horas a las 22 horas si tu automóvil tiene el engomado rosa. Placas con terminación 7 y 8. Además con holograma 1 y 2 que no podrán circular en la Ciudad de México y el Estado de México.

A excepción de los vehículos con hologramas 0 y 00, así como para eléctricos y también que sean híbridos.

Este martes evita circular de las 5 horas a las 22 horas si tu automóvil tiene el engomado rosa / CUARTOSCURO

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula son:

Taxis

Motocicletas

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con tarjetón autorizado)

Vehículos con matrícula de auto clásico

Vehículos que porten Pase Turístico Paisano (Durante la activación del Programa Paisano).

Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular (Por SEDEMA)

Hoy No circula aplica para autos con placas con terminación 7 y 8 / CUARTOSCURO

Este martes 6 de julio no hay Doble Hoy No Circula, por lo que se aplicará el programa de manera normal de día martes: Autos con engomado rosa, placas 7 y 8, con holograma 1 y 2.

Las restricciones son aplicables en la Zona Metropolitana del Valle de México. Las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México:

Los vehículos conducidos por trabajadores de la salud, con tarjetón autorizado, sí pueden circular / CUARTOSCURO

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Las restricciones son aplicables en la Zona Metropolitana del Valle de México / CUARTOSCURO

Recuerda verificar tu auto: Así se realiza

Derivado de la pandemia por COVID-19, la verificación se realiza con cita previa.

Así se lleva a partir del segundo semestre del año:

Engomado Rosa: Placas con terminación 7 o 8 ( Agosto y septiembre)

Engomado Rojo: Placas con terminación 3 o 4 (septiembre y octubre)

Engomado Verde: Placas con terminación 1 o 2 (octubre y noviembre)

Engomado Azul: Placas con terminación 9 o 0 (noviembre y diciembre)